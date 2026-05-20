Totó la Momposina, al secolo Sonia Bazanta Vides, è stata riconosciuta a livello internazionale come la regina del folk colombiano. La sua carriera, durata oltre sessant’anni, è stata interamente dedicata alla promozione e alla diffusione della ricca musica popolare della Colombia. Nata sull’isola di Mompox, sul Rio Magdalena, Totó la Momposina ha rappresentato uno dei volti più significativi della scena musicale colombiana, grazie al suo instancabile lavoro di riscoperta e valorizzazione dei ritmi, dei balli e delle sonorità tradizionali della sua terra.

Il suo contributo è stato fondamentale per portare le musiche e le danze afro-colombiane, in particolare la cumbia e il bullerengue, sui palcoscenici di tutto il mondo.

L’artista ha avuto un ruolo centrale nella salvaguardia della memoria musicale del Paese, guadagnandosi l’ammirazione di musicisti, istituzioni culturali e un vasto pubblico internazionale. Totó ha pubblicato diversi album che hanno riscosso successo anche al di fuori dei confini nazionali ed è stata insignita di importanti riconoscimenti, tra cui il Latin Grammy Award alla carriera. Il suo impatto è stato ampiamente riconosciuto sia in Colombia che all’estero, a testimonianza della profonda influenza esercitata dalla sua opera.

Il governo colombiano le ha reso omaggio attraverso un messaggio ufficiale, sottolineando come Totó la Momposina sia stata "un simbolo della nostra identità e una ambasciatrice instancabile della cultura tradizionale".

L'eredità artistica e il riconoscimento globale

Nel corso della sua lunga e prolifica attività, Totó la Momposina ha saputo raccogliere, reinterpretare e presentare al pubblico internazionale un vastissimo repertorio di canti, danze e strumenti tipici della costa caraibica colombiana. Partendo dagli insegnamenti della sua famiglia, profondamente legata alla tradizione locale, Totó ha costruito un percorso artistico che l’ha portata a incidere opere in cui riecheggiano le influenze africane e indigene che caratterizzano la musica popolare colombiana.

Attraverso esibizioni nei principali festival e teatri internazionali, la cantante ha contribuito a consolidare un ponte culturale tra la Colombia e il resto del mondo, promuovendo il valore delle radici in un dialogo permanente tra innovazione e tradizione.

La riscoperta dei generi tradizionali: cumbia e bullerengue

L’opera di Totó la Momposina si è distinta per la capacità di riattualizzare repertori storici, portando in primo piano generi quali la cumbia, il bullerengue, il porro e la chalupa. Grazie al suo lavoro, questi generi hanno conosciuto nuova fortuna anche tra le giovani generazioni. Il suo stile unico, caratterizzato dalla voce inconfondibile e dall’energia travolgente delle sue performance, ha ispirato numerosi artisti sia in Colombia che a livello internazionale.

Nelle sue incisioni, come nell’album "La Candela Viva", sono raccolti esempi significativi di questa sintesi fra rispetto della radice popolare e apertura alle contaminazioni. Il riconoscimento come ambasciatrice della cultura tradizionale si è accompagnato al suo ruolo di educatrice e divulgatrice, anche attraverso collaborazioni con importanti istituzioni e programmi musicali volti alla tutela dell’eredità musicale del Paese.