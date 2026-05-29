Prende il via questa sera la quattordicesima edizione di Trame sonore, il festival internazionale di musica da camera che fino al 2 giugno animerà Mantova con 150 concerti distribuiti in trenta luoghi simbolici della città.

L’apertura è affidata all’olandese Ragazze Quartet nella Galleria degli Specchi di Palazzo Ducale, seguita dal concerto dell’Orchestra da Camera di Mantova diretta da Lucie Leguay con il pianista David Kadouch.

Lo scorso anno la manifestazione ha registrato circa 50mila presenze e anche questa edizione punta a confermare quei numeri, grazie a un programma che unisce giovani interpreti e grandi nomi della scena internazionale, come Alexander Lonquich, ormai presenza stabile con dodici appuntamenti in calendario, attirando pubblico da tutto il mondo.

Le parole di Carlo Fabiano

"Siamo il primo festival italiano per partecipazione e concerti ma agli ultimi posti nell'elenco dei finanziamenti" ha sottolineato il direttore Carlo Fabiano.

A incidere sul sostegno pubblico è una norma che limita gli incrementi dei contributi statali a non oltre il 5% rispetto all’anno precedente, penalizzando di fatto la crescita della rassegna.

"Ci aspettiamo in gesto di attenzione dal ministro Giuli, che si inventino qualcosa perché non possiamo restare ultimi" ha aggiunto Fabiano, che continua a portare a Mantova numerosi artisti di livello internazionale grazie a una rete di relazioni consolidate e alla reputazione dell’Orchestra da Camera di Mantova, sostenuta per la sua attività ordinaria ma non specificamente per il festival.

"Lo facciamo grazie a un patrimonio di amicizia, relazioni e stima acquisita. Tutti si prestano a venire per amicizia. Siamo in una situazione miracolosa ma questo non deve essere un modello" ha osservato.

"Come Oficina Ocm volevamo fare qualcosa di utile"

Nonostante le difficoltà, la scommessa del festival diffuso dedicato alla musica da camera appare ormai vinta. "Come Oficina Ocm volevamo fare qualcosa di utile per il settore della musica classica, rimetterla in gioco e riportarla come era dalle origini: da camera, quindi nel suo contesto idoneo, non nei grandi teatri" ha spiegato Fabiano.

Mantova, con i suoi 35mila metri quadrati di spazi tra Palazzo Ducale, Palazzo Te e il Teatro Bibiena, si è rivelata il contesto ideale per questa visione.

L’obiettivo era anche quello di avvicinare nuovi pubblici alla musica classica, superando il timore reverenziale e rendendola più accessibile.

La formula, con concerti brevi dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte e tutte le location raggiungibili a piedi, ha dato risultati oltre le aspettative. "Abbiamo visto un riscontro oltre le previsioni e vediamo tantissimi giovani" ha concluso Fabiano.