Nel novembre del 1976, a Modena, prendeva il via Tele Radio Città, emittente che dopo il primo decennio sarebbe stata riconosciuta dal distintivo logo del canarino. Esattamente mezzo secolo dopo la sua fondazione, Trc Modena si appresta a celebrare i suoi cinquant’anni di attività con un grande evento: sarà protagonista del Moodna Park, il festival in programma dal 29 maggio al 7 giugno presso il Parco Ferrari di Modena. Per l'occasione, Trc Modena proporrà un palinsesto quotidiano speciale, in diretta dalle diciotto alle ventuno, intitolato “TrCinquanta, una storia inconfondibile”.

Per tutta la durata del festival, l’emittente allestirà un proprio studio televisivo direttamente all’interno del parco, da cui trasmetterà ogni sera. I festeggiamenti raggiungeranno il loro culmine domenica 7 giugno con una serata finale indimenticabile. L'evento sarà animato dal concerto dei The Kolors, affiancati dal cantautore Marco Ligabue e dal comico Dado. La conduzione sarà affidata ad Andrea Barbi, volto storico di Trc, e la grande festa si concluderà con un coinvolgente dj set intitolato “Leggerissima”.

Trc Modena: Mezzo Secolo di Storia e Informazione

Fondata a metà degli anni Settanta come Tele Radio Città, Trc Modena si è affermata nel tempo come la principale televisione locale della città e un punto di riferimento essenziale per l’informazione regionale.

Con un impressionante record di ascolti di 134.000 telespettatori al giorno, l’emittente testimonia la sua profonda connessione con il pubblico. Opera grazie a una squadra di 35 professionisti, tra giornalisti, tecnici, amministrativi e staff, e costituisce una parte fondamentale del gruppo TRMedia, che include anche TRC Bologna e TeleReggio. Insieme, queste emittenti raggiungono complessivamente oltre 300.000 contatti quotidiani. Questo progetto editoriale di successo è sostenuto fin dalle origini dall’editore Coop Alleanza 3.0, a riprova del suo valore e della sua stabilità nel panorama mediatico locale.

“TrCinquanta”: Un Racconto Immersivo al Parco Ferrari

Il Moodna Park, che accoglie l'evento al Parco Ferrari di Modena dal 29 maggio al 7 giugno, offre la cornice ideale per celebrare il mezzo secolo di Trc.

Questo festival, concepito come uno spazio aperto a musica, cultura e incontri, si presta perfettamente alla narrazione della storia dell'emittente. “TrCinquanta, una storia inconfondibile” si configura come un racconto serale in diretta che, attraverso testimonianze, musica e performance, offre al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente, ripercorrendo le tappe salienti e le vicende che hanno segnato il percorso di Trc Modena.

Con i suoi cinquant’anni di storia, Trc Modena si conferma un pilastro dell'informazione e dell'intrattenimento locale e regionale. La sua capacità di evolversi, mantenendo un forte legame con il territorio e offrendo contenuti di qualità, la rende un esempio di successo nel panorama mediatico italiano. La celebrazione al Moodna Park non è solo un omaggio al passato, ma anche un trampolino di lancio verso nuove sfide e un futuro di continua innovazione e vicinanza al pubblico.