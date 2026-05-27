Nell'estate del 2026, le Dolomiti si preparano a un'importante novità per la gestione dei flussi turistici. Dal 1° giugno al 30 settembre, un sistema di traffico regolamentato sarà introdotto nelle valli che conducono alle Tre Cime di Lavaredo, simbolo iconico e patrimonio UNESCO. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra le province autonome di Bolzano e Belluno, mira a proteggere i delicati ecosistemi di alta quota e a garantire una fruizione più sostenibile. Il nuovo regime prevede l'accesso consentito solo ai veicoli muniti di autorizzazione digitale, con controlli attivi nelle valli di Landro (Dobbiaco, Bolzano) e Auronzo di Cadore (Belluno), lungo le principali direttrici stradali.

La decisione di implementare tale misura nasce dalla necessità di affrontare i crescenti flussi di visitatori registrati negli ultimi anni, che hanno causato una saturazione degli spazi e un impatto significativo sulla viabilità e sull'ambiente. Il provvedimento interessa specificamente il tratto tra Dobbiaco e Auronzo di Cadore, un'area nevralgica per gli escursionisti. L'obiettivo primario è gestire i flussi turistici e salvaguardare un patrimonio naturale di valore globale, promuovendo al contempo soluzioni di mobilità alternativa, inclusi mezzi pubblici e opzioni di trasporto ecologiche.

Modalità di accesso e controllo

Il nuovo sistema si baserà su autorizzazioni digitali, che dovranno essere prenotate anticipatamente dai visitatori prima di accedere all'area soggetta a restrizioni.

I veicoli sprovvisti del permesso saranno rilevati da sistemi elettronici posizionati agli ingressi delle valli e non potranno procedere oltre i varchi stabiliti. Le informazioni dettagliate saranno diffuse tramite pannelli informativi e sul portale turistico delle province coinvolte, offrendo agli escursionisti la possibilità di scegliere il trasporto pubblico dedicato o altre soluzioni di mobilità sostenibile. La regolamentazione sarà in vigore principalmente durante il periodo estivo, quando l'afflusso di visitatori raggiunge il suo picco massimo.

Salvaguardia del paesaggio dolomitico

Le Tre Cime di Lavaredo sono riconosciute come una delle destinazioni alpine più celebri e apprezzate, sia in Italia che a livello internazionale, situate tra Trentino-Alto Adige e Veneto.

La necessità di tutelare questi luoghi è ulteriormente rafforzata dall'inserimento delle Dolomiti nella lista dei siti naturali UNESCO, che impone standard elevati di protezione paesaggistica. Le autorità locali sottolineano come la regolamentazione dei flussi veicolari si inserisca in un contesto più ampio di conservazione del sito, mirando a migliorare l'esperienza dei visitatori senza compromettere la qualità ambientale. Ogni anno, decine di migliaia di escursionisti, fotografi e alpinisti sono attratti dalle Tre Cime, che rappresentano un simbolo distintivo del paesaggio dolomitico. Grazie ai nuovi sistemi di controllo e informazione, Dobbiaco e Auronzo di Cadore potranno offrire ai turisti una fruizione responsabile delle straordinarie bellezze naturali della zona.