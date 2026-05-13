FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS presentano i nuovi “Itinerari d’Autore”: tre viaggi a bordo di treni storici per esplorare paesaggi, arte e tradizioni tra Alpi, costa ligure e colline piemontesi Patrimonio Unesco. Proposte per esperienze culturali ed enogastronomiche.

Il primo percorso è la Ferrovia delle Meraviglie, da Torino a Ventimiglia. Itinerario panoramico tra Alpi Marittime, Val Roya e Parco del Mercosur. Partenze ogni domenica dal 5 luglio al 6 settembre, con eccezioni il 25 luglio, 8 e 22 agosto (corse di sabato). A bordo delle carrozze Centoporte anni Venti, tappe a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo, Imperia.

Include degustazioni di vini italiani e francesi.

Viaggi enogastronomici tra Langhe e Monferrato

Due itinerari storici dedicati al Piemonte vitivinicolo nei territori Unesco delle Langhe, Roero e Monferrato. Il primo collega Milano ad Alba tutte le domenichedall’11 ottobre al 27 dicembre, in concomitanza con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Viaggi a bordo delle carrozze Gran Confort anni Settanta, con catering locale.

Il terzo percorso, un’esperienza dal sapore d’altri tempi, si snoda tra Torino e Canelli, sulla Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, ogni domenica di novembre. Viaggio inaugurale trainato da una locomotiva a vapore e utilizzo delle carrozze Centoporte.

La Ferrovia delle Meraviglie, “luogo del cuore FAI”, è un’opera ingegneristica di pregio (fine Ottocento/inizio Novecento) che ha connesso territori alpini.

Le carrozze Centoporte sono simbolo del trasporto ferroviario italiano; le Gran Confort anni Settanta e Ottanta. FS Treni Turistici Italiani promuove la mobilità ferroviaria storica per valorizzazione territoriale e culturale. Biglietti per gli “Itinerari d’Autore” su fstrenituristici.it e canali Trenitalia.