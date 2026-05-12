La città di Treviso celebra l'arte di Renato Casaro, uno dei più grandi illustratori italiani nel panorama cinematografico, con una mostra dedicata alle sue iconiche locandine horror. Inaugurata il 12 maggio 2026, l'esposizione si svolge presso le prestigiose Gallerie delle Prigioni e presenta una selezione di cinquanta opere originali. Queste locandine, molte delle quali dedicate ai più celebri titoli del cinema horror, offrono un viaggio affascinante attraverso la storia visiva del genere.

L'iniziativa mira a valorizzare l'eccezionale contributo artistico di Casaro, la cui carriera è stata costellata da collaborazioni con registi di fama internazionale, dando vita a manifesti divenuti veri e propri oggetti di culto.

L'esposizione, curata da Nicolas Ballario e patrocinata dalla Fondazione Imago Mundi, evidenzia la straordinaria capacità evocativa e il segno distintivo dell'artista. Casaro ha saputo infondere nelle sue locandine la potenza narrativa e la profonda suggestione proprie della settima arte. Come ha sottolineato lo stesso Casaro in occasione dell'inaugurazione, «La locandina è uno specchio del film. Deve incuriosire e inquietare, emozionare lo spettatore ancor prima che la pellicola inizi».

Renato Casaro: L'Arte dell'Illustrazione Cinematografica

Nato a Treviso nel 1935, Renato Casaro è universalmente riconosciuto come uno degli ultimi grandi maestri dell'illustrazione cinematografica a livello globale.

La sua prolifica attività, iniziata negli anni Cinquanta, lo ha visto firmare manifesti per pellicole che hanno fatto la storia del cinema, tra cui "L’ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci, "L’armata delle tenebre" di Sam Raimi, "Django" di Sergio Corbucci e l'intera saga di "Rambo". È, tuttavia, nel suo lavoro sulle produzioni horror che Casaro ha espresso una maestria unica, distinguendosi per la capacità di creare atmosfere vibranti e di condensare in una singola immagine la suspense e il terrore intrinseci al genere.

Questa mostra a Treviso non è solo un tributo all'artista, ma anche un omaggio alle grandi produzioni cinematografiche che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema italiano e internazionale.

Le Gallerie delle Prigioni, promotrici di questo significativo evento, offrono una cornice suggestiva: un ex carcere ristrutturato nel cuore storico della città. Questo spazio è già rinomato per ospitare rassegne e collezioni che esplorano la fusione tra arte contemporanea e cultura pop, rendendolo il luogo ideale per accogliere le opere di Casaro.

Il Percorso Espositivo e il Valore Storico delle Locandine

Le cinquanta opere accuratamente selezionate per l'esposizione coprono un ampio arco temporale, dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Questo permette di illustrare non solo l'evoluzione stilistica di Casaro, ma anche le trasformazioni nelle tecniche di stampa e nella rappresentazione visiva all'interno del genere horror cinematografico.

Il percorso espositivo offre ai visitatori l'opportunità unica di ammirare da vicino locandine sia storiche che meno conosciute, mettendo in risalto sia l'eccezionale capacità artigianale che la sconfinata creatività di Casaro.

L'allestimento all'interno delle Gallerie delle Prigioni crea un'atmosfera unica, permettendo di contestualizzare l'opera di Casaro in un ambiente suggestivo che fonde la memoria storica della città con il dinamismo della cultura visiva contemporanea. La Fondazione Imago Mundi, che supporta attivamente questa iniziativa, si distingue per il suo costante impegno nella promozione di progetti artistici volti a valorizzare le profonde connessioni tra le arti visive, il territorio e la memoria collettiva, arricchendo ulteriormente il significato di questa esposizione.