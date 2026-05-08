Il Teatro Rossetti di Trieste ospiterà, dal 14 al 17 maggio 2026, l’anteprima nazionale di Il Principe d’Egitto – Il Musical. Questo kolossal teatrale, ispirato all’omonimo film d’animazione della DreamWorks, è una produzione di Broadway Italia srl. La regia e le scenografie sono affidate a Federico Bellone, con la supervisione degli effetti speciali curata da Paolo Carta. L’allestimento è stato concepito per offrire un’esperienza visiva e narrativa di grande impatto, trasportando le atmosfere del celebre successo cinematografico sul palcoscenico.

Le musiche originali sono firmate da Stephen Schwartz, compositore pluripremiato con tre Oscar. Tra i brani più celebri spicca “When You Believe”, vincitrice dell’Oscar come Miglior canzone originale, resa iconica dalle interpretazioni di Whitney Houston e Mariah Carey. Lo spettacolo, che debutterà a Trieste, vedrà oltre cinquanta artisti in scena accompagnati da musica dal vivo, dando vita a una storia epica e toccante. Gli effetti speciali sono stati progettati per narrare le famose piaghe d’Egitto, e le scenografie di Bellone mirano a rendere ogni scena un’opera d’arte visiva. La performance si configura come un viaggio immersivo nell’antico Egitto, riproponendo la potenza cinematografica dell’opera originale attraverso il linguaggio del teatro musicale.

Il team creativo, il cast e le tappe del tour

Il team creativo di Il Principe d’Egitto – Il Musical vanta professionisti di spicco: Federico Bellone (regia e scenografie), Paolo Carta (effetti speciali), Giovanni Maria Lori (supervisione musicale), Elena Cicorella (costumi, acconciature e trucco), Valerio Tiberi (disegno luci) e Poti Martin (disegno fonico). Il cast include Lorenzo Tognocchi (Ramses), Giulia Sol (Tzipporrah), Riccardo Maccaferri e Mosè, Gipeto (Faraone Seti/Jethro), Michelle Perera (Yocheved/Miriam), Daniela Pobega (Regina Tuya), Matilde Guidotti (Nefertari), Fabrizio Corucci (Sacerdote Hotep) e Renato Tognocchi (Aaron), affiancati da un ricco ensemble. Dopo l’esordio triestino, la tournée proseguirà al Teatro Brancaccio di Roma dal 29 ottobre all’8 novembre 2026 e al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 25 novembre al 13 dicembre 2026.

Francesco Mario Granbassi, presidente del Teatro Rossetti, ha sottolineato come l'attività del teatro abbia portato a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia grandi show e titoli internazionali, arricchendo l'offerta artistica locale. Questa strategia rappresenta un'importante opportunità di promozione per l'intera regione, attirando spettatori da tutta Italia e dall'estero, e generando un valore aggiunto significativo per l'economia del territorio.

Il ruolo del Teatro Rossetti nella scena del musical

L’arrivo de Il Principe d’Egitto – Il Musical conferma la tradizione del Teatro Rossetti nel presentare produzioni di rilievo internazionale in Italia. Il Politeama Rossetti, uno dei maggiori teatri italiani situato a Trieste, è riconosciuto come sede privilegiata per le anteprime nazionali, capaci di attrarre un vasto pubblico ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia.

La sua capienza e le sue dotazioni tecniche lo rendono ideale per ospitare allestimenti di grande formato, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico della città e della regione.

L'approccio spettacolare, unito alla qualità del cast e della produzione, consolida la centralità del Teatro Rossetti nella programmazione teatrale italiana. La struttura offre una piattaforma essenziale per le grandi produzioni che si distinguono per innovazione scenica, cura musicale e attenzione ai dettagli visivi e tecnologici. Il Principe d’Egitto – Il Musical non è solo un omaggio al celebre film d’animazione, ma anche un esempio della vitalità e dell’ambizione che caratterizzano la scena del musical italiano contemporaneo.