Il Ministero della Cultura ha annunciato l’apertura della mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, un’esposizione di grande rilievo che si terrà dal 12 giugno al 18 ottobre 2026 presso il Parco archeologico del Colosseo. L’iniziativa è frutto di un accordo bilaterale siglato nell’aprile 2025 a Roma tra il Ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, e il Ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, Mehmet Nuri Ersoy. L’obiettivo primario di questa intesa è rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo le basi per una collaborazione più ampia nel campo del patrimonio storico e archeologico.

A consolidamento di tale impegno, nel dicembre 2025 è stato sottoscritto un accordo tecnico specifico per la mostra presso la Direzione generale dei Beni culturali e dei Musei del Ministero turco. Firmatari dell’intesa sono stati Alfonsina Russo, Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, e Simone Quilici, Direttore del Parco archeologico del Colosseo. Promossa nell’ambito delle linee d’azione del Piano Mattei per l’Africa e il Mediterraneo, la mostra rappresenta un’importante opportunità di diplomazia culturale, finalizzata a consolidare i rapporti tra Italia e Turchia attraverso la valorizzazione della cultura come strumento di dialogo e sviluppo sostenibile.

Un viaggio tra mito e storia: i reperti in mostra

L’esposizione “Troia e Roma” si configura come uno dei più vasti eventi dedicati al profondo legame tra la leggendaria città di Troia e la civiltà romana. L’iniziativa riporta al centro del dibattito scientifico e culturale la complessità storica di un sito a lungo identificato quasi esclusivamente con il mito, evidenziandone la connessione con le origini di Roma. Saranno esposti oltre 300 reperti, molti dei quali presentati per la prima volta in Italia, provenienti da alcuni dei principali musei italiani e direttamente da Troia. Il contributo della Turchia è particolarmente significativo: ben 220 opere giungono da 19 musei turchi, di cui 50 mai viste prima dal pubblico italiano.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato che “con questa iniziativa di diplomazia culturale proiettiamo sulla scena internazionale la forza narrativa di un mito fondativo, restituendo la concretezza delle evidenze archeologiche di una civiltà originaria e generatrice. Un’esposizione che conferisce all’epica una dimensione tangibile, capace di intrecciare la costruzione mitologica con il luogo che ne è stato matrice e ispirazione”. Anche il Ministro della Cultura e del Turismo turco, Mehmet Nuri Ersoy, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Portiamo la storia epica di Troia al Colosseo, uno dei più importanti punti d’incontro del turismo mondiale, con una mostra che unisce rigore scientifico, tutela e capacità narrative”.

Ersoy ha inoltre evidenziato come “questo progetto rende accessibile a un pubblico globale un patrimonio di valore universale e rappresenta un passo significativo nella cooperazione culturale internazionale”.

Il Colosseo: crocevia di culture e patrimonio globale

Il Parco archeologico del Colosseo, istituito nel 2017, comprende un patrimonio inestimabile che include il Colosseo stesso, il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e il Foro della Pace. Negli ultimi anni, il sito si è affermato come uno dei poli culturali più visitati a livello mondiale, accogliendo oltre 7 milioni di visitatori nel 2023. La sua vocazione internazionale si manifesta nella partecipazione attiva a iniziative di diplomazia culturale e nel dialogo costante con istituzioni museali estere, creando preziose opportunità di scambio e valorizzazione reciproca del patrimonio storico e artistico.

In questo contesto, la cooperazione con la Turchia per la mostra “Troia e Roma” assume un rilievo particolare, rafforzando ulteriormente il ruolo del Parco archeologico del Colosseo come luogo d’incontro tra culture e piattaforma privilegiata per la diffusione di progetti a respiro internazionale. L’esposizione si inserisce tra i grandi eventi dedicati all’archeologia e alla storia antica promossi in Italia, stimolando una riflessione aggiornata sul Mediterraneo antico e sulle sue profonde connessioni culturali, coinvolgendo studiosi, appassionati e il pubblico generale.