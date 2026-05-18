La tredicesima edizione della Notte dei Lettori si terrà a Udine dal 4 al 7 giugno 2026, con un'anteprima itinerante dal 30 maggio. Organizzata dal Comune di Udine e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la manifestazione ha come filo conduttore “La cura - Vê cure - I care”, evidenziando la lettura come pratica di relazione, attenzione alla comunità e cura del territorio.

Il programma, presentato dall’assessore comunale alla Cultura Federico Pirone, prevede oltre settanta eventi a Udine in diverse sedi. Circa cento appuntamenti dell'anteprima itinerante coinvolgeranno venticinque comuni friulani.

Il calendario include letture, dibattiti, spettacoli, concerti, lectio magistralis, giochi, laboratori, incontri e mostre, mirando a trasformare la città in un “laboratorio a cielo aperto”.

Ospiti e momenti chiave

Gli ospiti sono Serena Bertolucci, Gian Antonio Stella, Telmo Pievani, Banda Osiris, Franco Arminio, Luca Mercalli, Luciano Violante, don Alessio Geretti, Senija Karamehić, Licia Colò, Valerio Rossi Albertini, Rosi Braidotti, Giada Messetti, Angelo Floramo, Enrico Galiano e Jonathan Bazzi. L'inaugurazione sarà il 4 giugno nell'ex chiesa di San Francesco, con la lectio magistralis “Patria, patrie, patrimonio” di Gian Antonio Stella.

La chiusura, il 7 giugno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ospiterà il talk “Eden Live_Udine.

Un pianeta da salvare” con Licia Colò e Valerio Rossi Albertini. Martina Delpiccolo, curatrice dell'evento, ha evidenziato che l'edizione 2026 “compone un manifesto della cura”.

Rilievo culturale

La Notte dei Lettori si conferma un appuntamento cruciale per Udine e il Friuli. Giunta alla tredicesima edizione, si è consolidata coinvolgendo capoluogo e realtà limitrofe. L'evento si svolge in luoghi simbolici, promuovendo lettura, partecipazione e dialogo intergenerazionale. Affronta temi di attualità sociale ed etica, come la cura verso l'ambiente, le persone e il patrimonio culturale. La varietà degli eventi rafforza il ruolo della Notte dei Lettori come punto di aggregazione per la regione, unendo letteratura, dibattito pubblico e cultura in un programma articolato e inclusivo.