Il cantautore Ultimo ha incontrato gli studenti dell'Università di Tor Vergata, offrendo un dialogo intimo e diretto a pochi giorni dal suo atteso concerto evento "La favola per sempre". L'artista ha condiviso il suo percorso personale, rivelando come la musica sia stata la chiave per superare le proprie difficoltà: "Come ho superato i miei limiti? Li ho cantati".

Un confronto autentico con i giovani

Durante l'incontro, svoltosi in un'atmosfera di autentico confronto, Ultimo ha dimostrato una profonda empatia con il pubblico universitario. "Ho la stessa età di alcuni di voi, mi faccio le vostre stesse domande e non ho le risposte, anzi per me sono più importanti le domande", ha affermato, sottolineando la sua vicinanza generazionale.

Nel dialogo con lo psichiatra Paolo Crepet, l'artista ha confessato di non sentirsi sempre all'altezza delle sue creazioni, definendole "magia" e attribuendole a una dimensione quasi trascendente. Ha ripercorso gli inizi della sua carriera, ricordando di aver iniziato a suonare il pianoforte a soli otto anni, un momento che per lui rappresentava una scelta di vita fondamentale, "o vita o morte". Ha inoltre riflettuto su come la fama abbia influenzato il suo processo creativo, rendendo la sua scrittura meno libera rispetto ai primi passi nel mondo della musica.

Visione, fragilità e preparazione

Ultimo ha svelato di aver concepito la visione del suo imminente concerto ben prima che fosse concretamente realizzabile, mantenendo una ferma convinzione nel suo accadimento.

Ha descritto la preparazione dell'evento come un impegno quotidiano protrattosi per un anno e mezzo, un lavoro che trascende la normale organizzazione di un concerto. L'artista ha anche condiviso le fragilità legate al ritorno alla quotidianità dopo l'intensa esperienza dei tour: "La sera prima stai lì, con tutta questa onda di amore… e il giorno dopo torni alla vita di tutti i giorni e magari non ti si accende la tv. La vera domanda quindi è come mi sveglierò il 5 luglio", ha confessato, evidenziando il contrasto emotivo. Ha infine rimarcato il suo percorso artistico, sottolineando di aver raggiunto il successo senza alcuna "raccomandazione neanche minima", un traguardo frutto della sua sola determinazione.

Il contesto dell’incontro e le nuove uscite

L'incontro si è tenuto a circa quaranta giorni dal concerto evento "La favola per sempre", che si terrà sabato 4 luglio nella spianata adiacente all'Università di Tor Vergata. Coincidente con la giornata dell'incontro, è stato pubblicato il suo nuovo singolo "Romantica", che anticipa l'album "Il giorno che aspettavo", la cui uscita è prevista per il 19 giugno. La partecipazione degli studenti è stata particolarmente calorosa, caratterizzata da applausi, momenti di silenzio attento e risate, a testimonianza di un legame autentico e profondo tra l'artista e il suo pubblico universitario.