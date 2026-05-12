Ultimo sorprende il pubblico annunciando un nuovo album: si intitola Il giorno che aspettavo ed è il settimo disco di inediti della sua carriera. L’uscita è fissata per venerdì 19 giugno e avverrà sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records.

Il progetto è già disponibile in pre-order e arriva a distanza di due anni dall’ultimo lavoro in studio. Il disco conterrà dieci brani, inclusi i singoli già pubblicati Acquario e Questa insensata voglia di te.

Sarà distribuito in diverse versioni fisiche: CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato.

L’immagine scelta per accompagnare il progetto richiama un immaginario sospeso tra sogno e realtà, con uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell’infinito, elemento ormai ricorrente nella narrazione visiva dell’artista.

Nel frattempo cresce l’attesa per Ultimo 2026 – La favola per sempre, il concerto evento previsto per il 4 luglio a Roma, nella zona di Tor Vergata. Un live pensato come il più grande della sua carriera, già entrato nella storia per il sold out di 250.000 biglietti venduti in appena tre ore. L’evento, definito come il grande “Raduno degli Ultimi”, è organizzato e prodotto da Vivo Concerti e rappresenta un progetto di lunga preparazione, con una macchina organizzativa attiva da oltre un anno.

Ultimo: scrittura intima e impatto nel pop italiano

L'annuncio di questo nuovo album segue un periodo di relativa pausa, durante il quale Ultimo si è dedicato alla scrittura e alla ricerca di nuove ispirazioni. La sua capacità di unire una scrittura intima a sonorità pop ha permesso al cantautore romano di raggiungere un vasto pubblico, consolidando la sua rilevanza nella musica leggera italiana. La critica musicale ha più volte evidenziato la sua abilità nel narrare emozioni universali attraverso esperienze personali.

Mentre l'attesa per le nuove canzoni di “Il Giorno che aspettavo” si fa sempre più palpabile, la curiosità si concentra sui temi che verranno esplorati e sulle eventuali collaborazioni presenti nel disco, i cui dettagli rimangono riservati. L'annuncio di questo nuovo progetto conferma la centralità di Ultimo nel panorama musicale nazionale, affermandolo tra gli artisti più rappresentativi della sua generazione.