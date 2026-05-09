Il 12 maggio 2026, le librerie italiane accoglieranno "Tennis", il nuovo atteso libro di Umberto Marino, pubblicato da MdS Editore. L'opera, arricchita dalla prefazione di Stefano Meloccaro, sarà tra le principali novità che l'editore presenterà al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino. Marino, già affermato sceneggiatore e regista con titoli celebri come "Distretto di polizia", "Volevamo essere gli U2" e "La gabbianella e il gatto", si immerge in una narrazione che si discosta dai consueti racconti sui grandi campioni, scegliendo invece di esplorare l'universo autentico e quotidiano di chi pratica questo sport per pura passione.

Il volume, di 162 pagine, è disponibile al prezzo di 15 euro.

In un periodo di rinnovata centralità per il tennis italiano, alimentata dai successi di atleti come Jannik Sinner e dalle avvincenti sfide con Carlos Alcaraz, "Tennis" si concentra sulla realtà vibrante dei circoli sportivi. Il libro dipinge un quadro fatto di partite interminabili, dinamiche complesse tra giocatori, piccole, ma sentite, rivalità e interrogativi universali, come la frustrante domanda: "perché Federico continua a batterti anche se sei convinto di giocare meglio di lui?". Attraverso una scrittura ironica e brillante, Marino svela il lato più umano e contraddittorio di questo sport: dai crampi improvvisi all'età che avanza, dai maestri inflessibili alle piccole ossessioni e alle inattese epifanie che costellano ogni set.

L'approccio affettuoso e ironico dell'autore smonta il mito di un tennis esclusivamente elegante e signorile, restituendone un ritratto vivido, autentico e spesso paradossale.

Il Racconto del Tennis Quotidiano

La pubblicazione di "Tennis" si inserisce in una fase particolarmente propizia per il movimento tennistico in Italia, non solo a livello agonistico ma anche sotto il profilo culturale ed editoriale. Umberto Marino, con la sua penna acuta, raccoglie aneddoti e situazioni tipiche del campo e della vita di circolo, elevando lo sport a metafora delle piccole e grandi sfide personali. Il volume si articola in saggi brevi che fondono sapientemente elementi comici a profonde riflessioni sulla complessità del gioco, come ben sintetizzato dalla descrizione stessa dell'opera: “Il tennis è uno sport semplice.

Finché non inizi a giocarlo. Poi fai un punto e sei a quindici, un punteggio che non ha senso. Perché perdi sempre con Federico e non capisci perché. Perché il tennis è pieno di quelli che riprendono e di quelli che dovrebbero smettere. E sono le stesse persone. Nessuno può salvarti dai pallettari. E perché, a un certo punto, ti accorgi che il tuo vero avversario sei tu”.

Con una struttura agile e coinvolgente, "Tennis" si rivolge a un pubblico eterogeneo: dagli appassionati praticanti agli spettatori curiosi, fino a chi si avvicina a questo sport grazie ai nuovi protagonisti italiani. Inserito nella collana Vox di MdS Editore, il libro cattura, attraverso la scrittura di Marino, la vitalità, le contraddizioni e le piccole manie che animano i campi da gioco e gli ambienti dei circoli.

Umberto Marino: Uno Sguardo Autentico sul Tennis

Umberto Marino, autore poliedrico con una consolidata esperienza nel teatro, nel cinema e nella televisione, arricchisce con "Tennis" il panorama della letteratura sportiva. Dopo i successi come sceneggiatore e drammaturgo, Marino trasferisce la sua acuta capacità di osservazione e sintesi nella saggistica, adottando una prospettiva che rifugge la retorica dell'eroismo sportivo per restituire una dimensione più accessibile e quotidiana. L'ambientazione prediletta rimane il circolo, descritto come un vero e proprio teatro della commedia umana, dove si intrecciano ambizioni, rivalità, amicizie e delusioni.

La presenza della prefazione di Stefano Meloccaro, noto giornalista sportivo, conferisce al volume un ulteriore elemento di interesse, rafforzando il legame tra il quadro nazionale del tennis contemporaneo e le storie meno celebrate, ma altrettanto significative, vissute sui campi di tutta Italia.

La scelta di presentare l'opera in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro evidenzia, inoltre, la volontà dell'editore di inserirsi in un dibattito culturale più ampio, valorizzando la voce di chi vive il tennis "dal basso" e ne racconta con efficacia la profonda portata collettiva.