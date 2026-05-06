A novantadue anni, Umberto Orsini, protagonista del teatro italiano, torna in scena con "Prima del temporale". L'evento si terrà il 6 maggio 2026 al Teatro della Pergola di Firenze. Qui, l'attore condurrà il pubblico in un viaggio nella sua lunga carriera artistica e nella memoria collettiva di un secolo. Dalla sua voce, ricordi su teatro, cinema e cultura italiana. La serata è un racconto, un'"autobiografia scarna, intensa e toccante", con Orsini "grato di condividere la storia con il pubblico".

L'iniziativa è chiave per la cultura fiorentina e nazionale.

Il Teatro della Pergola, storico del teatro italiano, valorizza esperienza e memoria. Lo spettacolo, in episodi e riflessioni, vede Orsini "ripercorrere le tappe di una vita segnata dall'arte, dagli incontri e dalla passione". Il Teatro della Pergola sottolinea l'importanza di questa restituzione pubblica, affidando a Orsini il compito di "raccontare non soltanto la propria storia, ma anche quella di un'epoca".

La memoria artistica nel teatro contemporaneo

"Prima del temporale" riflette sull'importanza della memoria artistica. Orsini, testimone di decenni di teatro e cinema e collaborazioni di rilievo, offre testimonianza unica. Il racconto si snoda tra ricordi personali, fatti storici e incontri con figure della cultura italiana.

Il pubblico della Pergola assisterà a un autentico spaccato del Novecento. Non solo omaggio a Umberto Orsini, ma un viaggio nell’identità collettiva e nel patrimonio immateriale del teatro italiano.

Teatro della Pergola e carriera di Umberto Orsini

Il Teatro della Pergola (1656) è simbolo della tradizione teatrale nazionale, ospitando grandi voci. Accogliere la testimonianza di Umberto Orsini rafforza il ruolo del teatro nella trasmissione della memoria. Orsini, nato nel 1932, ha esordito negli anni Cinquanta. La sua carriera ha spaziato dal teatro d'impegno (Visconti, Ronconi) al cinema. Il ritorno con "Prima del temporale" suggella oltre settanta anni di attività, caratterizzati dalla fedeltà al teatro di parola e dal dialogo. Il Teatro della Pergola si conferma punto di riferimento per la valorizzazione della memoria artistica e il dialogo tra generazioni.