Il turismo lento e il cicloturismo in Umbria sono stati al centro di un convegno il 22 maggio 2026 a Perugia, Palazzo Graziani. L’evento “Il futuro del turismo è lento”, promosso dalla Regione Umbria e organizzato da Sviluppumbria, ha riunito istituzioni e operatori. Si sono discusse le opportunità della bikeconomy e della mobilità dolce, evidenziando le criticità per le infrastrutture veloci. Il forum ha delineato prospettive e sfide.

Luca Ferrucci, amministratore unico di Sviluppumbria, ha posto la questione infrastrutturale: “per far crescere il turismo lento e il cicloturismo bisogna garantire la rapida raggiungibilità della regione”.

Ha evidenziato come la marginalità dell’Umbria dipenda dai limiti delle reti autostradali e ferroviarie. Superare tali difficoltà richiede infrastrutture per un accesso più rapido, cruciale per un’esperienza turistica pacata. L’intervento diretto regionale si limita all’aeroporto, con un nuovo Cda. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese è un elemento fondamentale per lo sviluppo del turismo di qualità.

Bikeconomy: opportunità e profilo del cicloturista

Fabrizio Croce, assessore comunale al turismo, ha ricordato che solo il sei per cento del territorio umbro è pianeggiante. Ciò rende lo sviluppo del cicloturismo una sfida che richiede l’adeguamento delle ciclovie esistenti. Croce ha sottolineato che “il cicloturismo non è solo noleggiare una bicicletta ma molto di più”, evidenziando la necessità di promuovere una “accoglienza consapevole” tramite la formazione degli operatori.

Gli interventi mirano a creare una rete di servizi adeguata.

Il convegno ha illustrato la bikeconomy come realtà economica in forte espansione, capace di generare decine di milioni di presenze annuali e miliardi di euro a livello nazionale. L’identikit del cicloturista è un viaggiatore tra i 30 e i 45 anni, con buona capacità di spesa e interesse per natura, benessere ed enogastronomia tipica. In Umbria, percorsi come la ciclovia Assisi–Spoleto–Norcia e gli itinerari che connettono laghi, colline e città d’arte attraggono un pubblico occupato e istruito.

Strategie per un turismo sostenibile e di qualità

L’assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha ribadito che “il turismo lento rappresenta oggi una delle traiettorie più importanti per il futuro dell’Umbria”.

Meloni ha evidenziato le caratteristiche uniche della regione: paesaggi autentici, borghi, natura, cultura e produzioni identitarie, che possono accrescere l’attrattività per un turismo sostenibile e di qualità. Tuttavia, ha osservato che “promuovere un territorio non basta più”: è cruciale investire nella crescita e qualificazione degli operatori, nella formazione, nella costruzione di reti e nello sviluppo di una visione condivisa capace di generare economia e opportunità, specie nelle aree interne.

L’evento ha offerto un’occasione di confronto, delineando come turismo lento e bikeconomy possano contrastare lo spopolamento dei piccoli centri umbri. Il forum, promosso da Sviluppumbria con Camera di Commercio dell’Umbria e Sport e Salute, ha evidenziato l’esigenza di politiche integrate per sviluppare nuovi servizi e professionalità nella mobilità dolce, includendo ristorazione, commercio locale e attività di manutenzione/noleggio legate ai percorsi ciclabili.

Nonostante le potenzialità, i partecipanti hanno concordato sull’urgenza di migliorare la rapida raggiungibilità dell’Umbria. Questa condizione è essenziale per ampliare i flussi turistici e concretizzare la strategia regionale di sviluppo sostenibile, incentrata su paesaggi, cultura e qualità dell’accoglienza.