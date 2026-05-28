L’undicesima edizione di “Un’Estate da Belvedere” si prepara ad accendere l’estate casertana, inaugurando una stagione ricca di eventi culturali, musica e teatro. La prestigiosa manifestazione prenderà il via lunedì 8 giugno 2026, trasformando due dei luoghi più iconici della città, entrambi riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, in palcoscenici a cielo aperto: la maestosa Reggia di Caserta e il suggestivo complesso monumentale del Real Belvedere di San Leucio.

Il cartellone di quest’anno promette oltre quaranta appuntamenti imperdibili, pensati per un pubblico eterogeneo.

Il programma spazierà da concerti di fama internazionale a spettacoli teatrali, musical e opere liriche, coinvolgendo un parterre di artisti di spicco del panorama nazionale e internazionale. Tra i nomi di punta che calcheranno i palchi casertani spiccano i Duran Duran, Claudio Baglioni, Caparezza, Olly, Giorgia, Fiorella Mannoia, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Luca Carboni, Arisa, Niccolò Fabi, Negramaro, Ernia, Kid Yugi, Gemitaiz e i Modà. L’offerta culturale sarà arricchita anche da grandi produzioni come le opere “Tosca” e “Notre Dame de Paris”, oltre agli spettacoli comici e drammatici di Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Paolo Ruffini e Alessandro Siani.

Il Programma Dettagliato e le Location

L’evento, che si estenderà dall’8 giugno al 21 settembre 2026, prevede di accogliere oltre 400mila spettatori provenienti da ogni angolo d’Italia. La programmazione è suddivisa in due sezioni principali: la Reggia Session, con 34 serate che si svolgeranno nell’imponente Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla Reggia di Caserta, e la Belvedere Session, che offrirà 4 serate esclusive nel complesso monumentale del Real Belvedere di San Leucio. Quest’ultima location sarà anche la cornice del “Summer School Fest”, una rassegna interamente dedicata ai giovani talenti emergenti e agli studenti degli istituti scolastici casertani, promuovendo la cultura e la creatività giovanile.

L’onore di inaugurare l’undicesima edizione del festival spetterà a Gigi D’Alessio, che ritorna per il quarto anno consecutivo come protagonista assoluto. Il celebre cantautore napoletano sarà al centro di ben dieci serate davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, con appuntamenti fissati per l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno. La Belvedere Session, invece, prenderà il via sabato 13 giugno con l’atteso concerto di Niccolò Fabi. Il programma proseguirà poi il 15 luglio con l’esibizione di Arisa e il 16 luglio con le sonorità di Ernia. A chiudere in bellezza la rassegna al Belvedere di San Leucio sarà Angelina Mango, attesa sul palco il 20 luglio.

Organizzazione e Biglietteria

L’intera manifestazione è frutto dell’organizzazione e della direzione di Massimo Vecchione, con il prezioso patrocinio del Comune di Caserta e il sostegno della Camera di Commercio di Caserta, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio.

I biglietti per tutti gli spettacoli di “Un’Estate da Belvedere 2026” sono già disponibili e acquistabili attraverso i circuiti ufficiali Ticketone e Go2, oltre che nei principali punti vendita regionali, garantendo un facile accesso a tutti gli interessati.

Il Real Belvedere di San Leucio, luogo che ha visto nascere il festival nel lontano 2016, si conferma ancora una volta come uno dei poli culturali e di intrattenimento più vivaci della Campania. La kermesse si consolida come un appuntamento di riferimento per Caserta, offrendo un programma trasversale che non solo punta sulla qualità dell’offerta artistica, ma valorizza anche in modo significativo i siti patrimonio UNESCO, rendendoli accessibili e vivi attraverso l’arte e la cultura.