Il film per la televisione "Un futuro aprile", prodotto e trasmesso da Rai 1, riporta all'attenzione la strage mafiosa di Pizzolungo. Avvenuta il 2 aprile 1985 nel Trapanese, l'attentato era diretto contro il giudice Carlo Palermo, ma costò la vita a Barbara Rizzo e ai suoi due figli, Giuseppe e Salvatore Asta. La pellicola, che intende creare una "memoria viva", nasce dal coinvolgimento diretto di Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, co-autrice del libro ispiratore "Sola con te in un futuro aprile". Il film, presentato a Roma, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e RaiPlay il 18 maggio 2026.

Margherita Asta ha sottolineato l'importanza del progetto: "Oggi è come vivere in un film, come realizzare un sogno, ovvero che la storia di Barbara, Giuseppe e Salvatore venga conosciuta. È un pezzettino della storia del nostro Paese e dobbiamo salvaguardarla perché la memoria non si deve fermare alle commemorazioni di facciata". Queste parole evidenziano l'obiettivo: trasformare la memoria collettiva di un tragico evento in un ricordo dinamico e attuale, oltre le celebrazioni formali.

Il regista Graziano Diana ha descritto la complessità della scrittura, resa possibile dalla costante collaborazione con Margherita Asta e dall'uso di set reali, come l'abitazione della famiglia e la casa da cui il giudice Palermo partì.

Francesco Montanari interpreta il giudice Palermo, delineandolo non come un biopic, ma come un uomo che incarna la scelta della legalità, assumendone la responsabilità pur non essendo preparato al drammatico epilogo. Peppino Mazzotta è Nunzio Asta, padre di Margherita, e ha espresso emozione nel rivedere le immagini pubbliche di Nunzio: "Nelle interviste pubbliche non aveva problemi a piangere e questo mi ha fatto provare affetto per lui". Ludovica Ciaschetti interpreta Margherita Asta da giovane adulta, evidenziando come la narrazione rispetti il profondo dolore vissuto dai protagonisti.

Il racconto televisivo della strage di Pizzolungo

"Un futuro aprile" si inserisce tra le fiction più rilevanti del palinsesto primaverile 2026 di Rai 1.

La presenza della pellicola testimonia la volontà dell'emittente pubblica di portare in prima serata eventi storici che hanno segnato la storia d'Italia e la lotta alla mafia. La messa in onda, fissata per il 18 maggio 2026, sarà contemporanea su Rai 1 e RaiPlay, garantendo ampia diffusione.

La scelta di ambientare scene nei luoghi dei fatti e il coinvolgimento diretto delle persone colpite dalla tragedia conferiscono autenticità e forza narrativa. L'opera si propone come una testimonianza che va oltre la cronaca giudiziaria, esplorando il percorso umano e di elaborazione del dolore, in particolare dal punto di vista di Margherita Asta. L'ispirazione autobiografica, tratta dal libro edito da Fandango Libri, offre una prospettiva intima e partecipata.

Memoria storica e il ruolo della fiction

La strage di Pizzolungo rappresenta un episodio cruciale nella memoria delle vittime di mafia in Sicilia e in Italia. L'attentato era diretto al giudice Carlo Palermo, noto per le indagini sul traffico internazionale di droga e riciclaggio. L'esplosione colpì l'auto di Barbara Rizzo, uccidendo lei e i suoi due figli gemelli, Giuseppe e Salvatore, e lasciando Margherita come unica sopravvissuta. Nel film, la figura di Palermo è tratteggiata come simbolo della scelta per la legalità, di cui si assume la responsabilità pur non essendo pronto al tragico epilogo.

L'impegno nella realizzazione di questa fiction Rai evidenzia la continuità nella conservazione della memoria, integrando la dimensione pubblica della commemorazione con quella privata dell'elaborazione familiare.

L'opera si inserisce in un percorso condiviso da istituzioni e televisione pubblica, volto a mantenere vivo il ricordo di episodi fondamentali della storia italiana. La programmazione primaverile 2026 di Rai conferma questa attenzione al genere, valorizzando nuove storie e ribadendo l'importanza della memoria storica per le generazioni attuali e future.