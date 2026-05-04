Il film ‘Una battaglia dopo l’altra’, diretto dal rinomato Paul Thomas Anderson, si è aggiudicato il prestigioso David di Donatello come Miglior film internazionale. Questo significativo riconoscimento celebra l'eccellenza cinematografica e pone l'opera di Anderson al centro dell'attenzione nel panorama culturale italiano.

La cerimonia di premiazione, un appuntamento di rilievo per il cinema italiano, sarà trasmessa in diretta dagli studi di Cinecittà. L'evento vedrà la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, garantendo una serata ricca di emozioni e celebrazioni.

La pellicola vincitrice vede protagonista Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob, un rivoluzionario in declino. La sua storia si intreccia con la scomparsa della figlia Willa, interpretata da Chase Infiniti, e il ritorno di un acerrimo nemico, cui dà volto Sean Penn. La narrazione esplora le tensioni familiari e le conseguenze di un passato complesso.

Il successo globale e i premi

Il trionfo di ‘Una battaglia dopo l’altra’ non si limita ai confini nazionali. Il film ha infatti riscosso un notevole successo internazionale, conquistando ben sei Premi Oscar su tredici candidature complessive. Tra questi spiccano i riconoscimenti per la regia e la sceneggiatura non originale, entrambi assegnati a Paul Thomas Anderson, a conferma della sua visione autoriale.

Ulteriori premi Oscar sono stati conferiti per il montaggio ad Andy Jurgensen, per il casting a Cassandra Kulukundis e, per la sua intensa performance, a Sean Penn come Miglior attore non protagonista. L'opera si è imposta nella categoria Miglior film internazionale ai David di Donatello, superando altre importanti produzioni come ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles, ‘La voce di Hind Rajab’ di Kaouther Ben Hania, ‘The Brutalist’ di Brady Corbet e ‘Un semplice incidente’ di Jafar Panahi.

Riconoscimenti speciali e alla carriera

L'edizione dei David di Donatello è stata anche l'occasione per onorare altre personalità e opere di spicco del cinema. Tra i premi speciali già annunciati, figura il Premio alla Carriera assegnato al regista Gianni Amelio, un tributo al suo lungo e influente percorso artistico.

Il David Speciale è stato conferito a Bruno Bozzetto, mentre il David dello Spettatore è andato a ‘Buen camino’ di Gennaro Nunziante, un riconoscimento che evidenzia il favore del pubblico.

Un particolare tributo è stato riservato a Vittorio Storaro, insignito del Premio Speciale Cinecittà David 71. Storaro, direttore della fotografia di fama internazionale, è l'unico italiano ad aver vinto tre premi Oscar per la fotografia, un risultato eccezionale che ne sottolinea il talento e l'impatto globale. È stato celebrato per il suo contributo fondamentale all’immagine del cinema italiano e internazionale, nonché per la sua dedizione costante alla conservazione del patrimonio filmico, un aspetto cruciale per la memoria e il futuro dell'arte cinematografica.

Paul Thomas Anderson: un cineasta di rilievo

Paul Thomas Anderson si conferma una figura centrale nel panorama cinematografico contemporaneo. Regista, sceneggiatore e produttore, è universalmente riconosciuto per opere di grande impatto come ‘Magnolia’, ‘Il petroliere’ e ‘Il filo nascosto’. Il suo lavoro è caratterizzato da uno stile narrativo distintivo e dalla profonda analisi dei suoi personaggi, elementi che gli hanno valso numerosi premi e candidature nel corso della sua carriera. Anderson continua ad affermarsi come una delle voci più autorevoli e originali del cinema mondiale, capace di creare storie complesse e visivamente potenti.