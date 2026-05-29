Sky Cinema si prepara a presentare in prima visione televisiva "Una di famiglia – The Housemaid", un avvincente thriller psicologico che vede protagoniste Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. L'atteso lungometraggio sarà disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW a partire da sabato 30 maggio. Gli spettatori potranno inoltre vederlo in prima serata su Sky Cinema Uno martedì 2 giugno alle ore 21:15. La regia è firmata da Paul Feig, già apprezzato per "Un piccolo favore", mentre la sceneggiatura è opera di Rebecca Sonnenshine. Il film è tratto dall'omonimo romanzo bestseller internazionale del 2022 di Freida McFadden.

La trama si sviluppa attorno a un intenso gioco di potere ambientato in un contesto domestico, dove le apparenze ingannano e le relazioni celano sempre un secondo livello di significato. Al centro della narrazione vi è un triangolo di personaggi le cui dinamiche diventano progressivamente ambigue. Millie (Sydney Sweeney), una giovane donna in cerca di riscatto da un passato difficile, accetta un impiego come domestica nella lussuosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Quello che inizialmente sembra un'opportunità per un nuovo inizio, si trasforma rapidamente in un sottile intreccio di segreti, seduzione, scandali e potere. Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è al sicuro e tutti nascondono qualcosa.

Un gioco di sospetti e controllo

Il film mette in scena una spirale di sospetto e controllo che mina dall'interno l'idea stessa di sicurezza domestica. Tra tensioni sotterranee, manipolazioni e verità parziali, il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più sfumato. Oltre alle due attrici principali, il cast include Brandon Sklenar, Michele Morrone ed Elizabeth Perkins, che contribuiscono a rendere la trama ancora più avvincente e complessa. La costruzione narrativa, fedele all'opera di Freida McFadden, evidenzia come ogni personaggio sia coinvolto in dinamiche intricate, portando a una progressiva dissoluzione delle certezze iniziali.

L'adattamento cinematografico si distingue per l'equilibrio tra suspense e introspezione psicologica, elementi che hanno reso il romanzo "The Housemaid" un successo internazionale sin dalla sua pubblicazione nel 2022.

La regia di Paul Feig imprime al film un ritmo incalzante, ponendo l'accento sulle sfumature emotive e psicologiche che caratterizzano il genere. L'attenzione alla creazione di un'atmosfera claustrofobica all'interno della villa Winchester e la rappresentazione delle complesse interazioni tra i personaggi fanno di "Una di famiglia – The Housemaid" una proposta di rilievo nel panorama dei thriller.

La sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine è fondamentale nel rendere credibili e stratificati sia il percorso di Millie sia le relazioni che si sviluppano tra la nuova arrivata e i componenti della famiglia Winchester. Il lungometraggio si inserisce in una tendenza che vede sempre più romanzi thriller di successo adattati per il grande e piccolo schermo, confermando l'interesse del pubblico per trame complesse e personaggi ricchi di ambiguità.