Il grande concerto benefico “Una Nessuna Centomila”, dedicato alla musica e all’impegno contro la violenza sulle donne, farà il suo atteso ritorno sabato 21 settembre all’Arena di Verona. L’iniziativa, nata come evento corale con la partecipazione di alcune tra le maggiori artiste italiane, prosegue così il proprio percorso di sensibilizzazione sociale e raccolta fondi, destinati a sostenere centri e progetti che combattono la violenza di genere. Sono attese sul palco dell’Arena grandi voci femminili della scena nazionale, pronte a offrire una serata unica all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della musica dal vivo.

Questa nuova edizione 2026 segue il successo delle scorse manifestazioni, che hanno visto protagoniste un’ampia rappresentanza del panorama musicale italiano. Tra le star che hanno calcato il palco in passato figurano nomi come Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Laura Pausini e Gianna Nannini. Grazie ai concerti precedentemente organizzati, sono stati raccolti importanti fondi destinati a realtà impegnate nel sostegno alle vittime e nella promozione di efficaci politiche di prevenzione della violenza.

Le finalità sociali e la formula dell'evento

“Una Nessuna Centomila” nasce dalla ferma volontà di un gruppo di artiste di unire le loro voci per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema cruciale della violenza contro le donne.

Tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni sono devoluti interamente a centri antiviolenza e a iniziative concrete su tutto il territorio nazionale. Nelle edizioni passate, l’evento ha coinvolto attivamente anche associazioni e realtà del terzo settore, da sempre impegnate nella tutela e difesa dei diritti delle donne. Oltre alla componente musicale, la kermesse offre spazio a toccanti testimonianze, momenti di profonda riflessione e suggestive collaborazioni dal vivo tra le interpreti.

L'Arena di Verona: un palcoscenico storico per la musica

L’Arena di Verona si conferma ancora una volta una delle location più prestigiose in Italia per gli eventi dal vivo. Costruita durante il I secolo d.C., è riconosciuta come uno dei più grandi e meglio conservati anfiteatri romani esistenti, capace di ospitare fino a 15.000 spettatori.

Da decenni, l’Arena è la magnifica cornice di concerti memorabili e manifestazioni di grande richiamo internazionale, spaziando dall’opera lirica fino alla musica pop e rock. Il concerto benefico “Una Nessuna Centomila” si inserisce così in una lunga e gloriosa tradizione di eventi che utilizzano la forza universale della musica come potente veicolo di messaggi sociali di forte impatto.

Al momento, non sono stati resi disponibili ulteriori dettagli sul programma del concerto o sui nomi delle artiste che prenderanno parte a questa edizione. Tuttavia, l’annuncio della data conferma l’impegno costante nel mantenere alta l’attenzione su una tematica centrale e di fondamentale importanza per la società contemporanea.