Una scoperta archeologica di rilievo emerge a Djarkutan, in Asia Centrale: la sepoltura di due bambini, di tre e cinque anni, risalente a circa quattromila anni fa. Uno degli scheletri presenta sul cranio i segni inequivocabili di un’operazione chirurgica. Questo ritrovamento in Uzbekistan è della missione congiunta dell’Università del Salento, dell’Università Statale di Termez e dell’Istituto Archeologico di Samarcanda. La sepoltura “rivoluziona le conoscenze sulle pratiche rituali e mediche della Civiltà dell’Oxus”, cultura che dominò l’Asia Centrale tra il terzo e il secondo millennio a.C.

Il sito di Djarkutan ha rivelato la prima documentazione in assoluto in Asia di un intervento neurochirurgico, probabilmente eseguito per trattare patologie neurologiche, traumi, epilessie o emicranie. Questa è la più antica evidenza di chirurgia in Asia Centrale e tra le più remote del continente, anticipando di secoli le testimonianze note. Le implicazioni ampliano le conoscenze su tecniche mediche preistoriche e pratiche rituali delle antiche civiltà.

La Civiltà dell’Oxus e il sito di Djarkutan

Djarkutan è un sito archeologico chiave della Civiltà dell’Oxus (Cultura di Bactria-Margiana), influente in Asia Centrale tra il terzo e il secondo millennio a.C. Gli scavi internazionali hanno rivelato strutture proto-urbane, tombe monumentali e manufatti rituali, attestando un elevato sviluppo culturale e sociale.

Il sito ospitava aree abitative, necropoli, laboratori artigianali e complessi religiosi, fungendo da crocevia di scambi. Architetture in mattoni crudi, ceramiche e metalli testimoniano la cultura materiale. La sepoltura con tracce di operazione cranica suggerisce competenze mediche avanzate e rituali.

Le missioni archeologiche e le ricerche italo-uzbeke

Questo ritrovamento si inserisce in una tradizione di collaborazioni scientifiche tra istituzioni italiane e uzbeke. L’Università del Salento è da anni impegnata nella ricerca archeologica in Asia Centrale. Precedenti campagne di scavo in Uzbekistan, come quelle a Kojtepa, hanno evidenziato la ricchezza dei siti dell’Area Bactria-Margiana, contribuendo alla conservazione di un patrimonio.

Il rinvenimento di Djarkutan, con la sepoltura del bambino sottoposto a un intervento neurochirurgico, è cruciale per la comprensione delle conoscenze mediche antiche. Questa prova, la più remota nel suo genere in Asia Centrale, attesta figure specializzate e pratiche mediche avanzate dal secondo millennio a.C. Gli scavi, potenziati da collaborazioni internazionali, continuano a fornire nuove informazioni sull'evoluzione delle pratiche sanitarie e rituali.