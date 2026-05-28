La cantautrice romana Valentina Parisse ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo, intitolato ‘Le cose che sai’, ora disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Questo brano si configura come un momento particolarmente significativo e rivelatore nel percorso artistico dell'artista, che sceglie di esplorare con coraggio temi legati all'introspezione e alla profondità emotiva. L'uscita del singolo è arricchita da un suggestivo videoclip, la cui ispirazione trae origine dal celebre dipinto ‘Narciso’ di Caravaggio. Questa scelta visiva non è casuale: essa intende simboleggiare una generazione contemporanea spesso eccessivamente concentrata sull'apparenza e sulla connessione virtuale, rischiando così di smarrire il contatto autentico con le proprie emozioni reali e più profonde.

‘Le cose che sai’: un invito all'autenticità emotiva

Il cuore del nuovo brano di Valentina Parisse pulsa da una profonda riflessione personale, incentrata sulle paure intrinseche che, troppo spesso, ci impediscono di vivere pienamente e senza riserve le nostre emozioni. La cantautrice evidenzia come la società odierna sia pervasa da una costante distrazione e da una marcata tendenza a rimanere in superficie, evitando di approfondire ciò che si prova veramente nel proprio animo. La frase chiave e più evocativa del brano, “se quando tocchi il mare non ci guardi dentro e resti in superficie”, cattura con precisione questa difficoltà diffusa a lasciarsi andare, a immergersi completamente e a vivere le emozioni in maniera autentica e sincera, senza filtri o barriere.

La genesi di questo singolo è avvenuta in un contesto suggestivo, davanti al mare di Otranto, un luogo che ha evidentemente ispirato la sua creazione. La produzione è stata curata da due figure professionali di spicco: Paolo Caruccio e Luca Chiaravalli, i quali hanno saputo forgiare un sound pop-rock che si distingue per la sua immediatezza e la sua schietta sincerità. Parisse stessa definisce questo lavoro come un vero e proprio ritorno alle sue radici musicali più genuine, uno stile già preannunciato e apprezzato nel suo precedente EP ‘VP’.

Il percorso artistico e le affermazioni professionali

Nel corso della sua carriera, Valentina Parisse ha già dimostrato le sue notevoli capacità non solo come interprete, ma anche come autrice di successo.

In tale veste, ha avuto l'opportunità di partecipare al prestigioso Festival di Sanremo, firmando in particolare il brano ‘Nell’estasi o nel fango’, interpretato con grande intensità da Michele Zarrillo. La cantautrice ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo a una futura partecipazione al Festival come interprete: accetterebbe solo con una canzone che sia in grado di rispecchiare in modo totale e inequivocabile la sua identità artistica più profonda e autentica, senza compromessi.

Nel dinamico panorama della musica italiana, Parisse ha saputo conquistare un posto di rilievo, facendosi notare anche per la sua costante e significativa presenza nelle classifiche radiofoniche indipendenti.

Diversi suoi brani hanno infatti ottenuto importanti riconoscimenti e posizionamenti di rilievo, testimoniando l'apprezzamento del pubblico e degli addetti ai lavori. Il suo distintivo stile pop-rock, unito alla sua innata capacità di trasformare le fragilità personali in potenti e condivisibili messaggi universali, continua a essere il tratto distintivo e la forza motrice della sua produzione musicale, consolidando la sua posizione nel panorama artistico.