Il nuovo saggio di Valentino Baldi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena, si intitola “Fantasmi” (Quodlibet, collana Elements, 144 pagine, 12 euro) e offre un affascinante viaggio nel soprannaturale psichico della letteratura europea. L'opera attraversa alcune delle pagine più celebri della narrativa moderna dedicata all’orrore e al mistero, spaziando da maestri come Goethe e Tieck a Hoffmann, Maupassant, Stevenson, Henry James, Svevo e Hofmannsthal.

Articolato in cinque capitoli, il volume si concentra sulle profonde contaminazioni tra cultura scientifica e motivi magici che, a partire dalla fine del Settecento, hanno plasmato la nascita e lo sviluppo del soprannaturale psichico nel panorama letterario del continente.

Baldi esplora come queste intersezioni abbiano dato vita a un genere ricco di sfumature e suggestioni.

Nell’opera convivono esempi tratti tanto dalla letteratura quanto dal cinema, in un intreccio che evidenzia la persistente presenza e la potenza immaginifica della paura. Fantasmi e spiriti diventano qui i protagonisti di storie capaci di mescolare sapientemente follia, suggestione e razionalità. Il testo si propone come un'analisi teorica rigorosa ma al contempo un saggio divulgativo, rivolto a un pubblico di appassionati lettori senza rinunciare alla profondità. Come sottolinea Baldi, “La forza del soprannaturale è nelle storie misteriose e magiche che, insieme alla paura, animano l’immaginazione”.

L'intreccio tra scienza e magia nella narrativa europea

Secondo Baldi, l'emergere del soprannaturale psichico nella narrativa europea si colloca in un periodo di intensa trasformazione intellettuale. In questo contesto, le prime forme di psicologia, le nascenti teorie dell’inconscio e la radicata fascinazione per le credenze magiche popolari si sono intrecciate, dando vita a nuove espressioni artistiche. Il libro dedica ampio spazio all’analisi di opere letterarie e artistiche in cui il confine tra realtà e finzione si fa labile, dimostrando come la nascita della sensibilità moderna sia stata costantemente accompagnata da leggende e racconti fantastici.

In particolare, Baldi evidenzia come la fortuna dei racconti sui fantasmi rifletta sia l'evoluzione del pensiero razionale, sia la persistente attrazione per il mistero e l'invisibile che ha caratterizzato l'Europa tra l'Ottocento e il Novecento.

Oltre ai già citati Goethe e James, il saggio include analisi approfondite su autori come Maupassant e Hofmannsthal, che hanno esplorato la psiche umana e i suoi lati più oscuri attraverso figure evanescenti e situazioni ambigue. Le contaminazioni tra la letteratura e la nuova scienza della mente sono, per Baldi, le protagoniste di una rivoluzione estetica la cui influenza è ancora oggi tangibile.

Il percorso accademico e le pubblicazioni di Valentino Baldi

Valentino Baldi vanta un solido percorso di studi e numerose pubblicazioni dedicate al complesso rapporto tra letteratura, psicoanalisi e teoria dei generi. Tra le sue opere precedenti di rilievo si annoverano: “Reale invisibile. Mimesi e interiorità nella narrativa di Pirandello e Gadda” (Marsilio, 2010), “Psicoanalisi, critica e letteratura.

Problemi, esempi, prospettive” (Pacini, 2014), “Il sole e la morte. Saggio sulla teoria letteraria di Francesco Orlando” (Quodlibet, 2015), “Come frantumi di mondi. Teoria della prosa e logica delle emozioni in Gadda” (Quodlibet, 2019) e, in collaborazione con Cristina Savettieri, la curatela del volume “Carlo Emilio Gadda. Un seminario” (Mimesis, 2022).

Il volume “Fantasmi” include anche una sezione intitolata “Ghost Track”, che propone materiali inediti e traduzioni significative, tra cui un estratto da una Public Lecture tenuta da Shirley Jackson nel 1958. A questi si aggiungono episodi autobiografici che evocano il fascino persistente dell'inquietante: Baldi racconta, in una delle appendici, la genesi di un romanzo ambientato in una casa infestata, nato dalla suggestione di una scena vissuta a New York.

In tal modo, letteratura, esperienze personali e studi accademici si fondono per restituire una visione complessa e articolata del soprannaturale, inteso come presenza viva e dinamica nella cultura europea contemporanea.