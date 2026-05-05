Un atto vandalico ha colpito la targa commemorativa dedicata a Giuni Russo a Palermo, nei pressi del Palchetto della Musica in piazza Castelnuovo. L'episodio, che ha generato profondo sconcerto e amarezza, è stato denunciato pubblicamente da Alberto Samonà, scrittore ed ex assessore regionale ai Beni culturali, tra i promotori dell'installazione del riconoscimento. Samonà ha sottolineato che la targa, collocata nel 2022, si trova in un luogo simbolico, poiché proprio qui l'artista si esibì per la prima volta.

La targa, frutto di una collaborazione tra l’assessorato regionale dei Beni culturali, la Soprintendenza dei Beni Culturali e il Comune di Palermo, era stata installata anche grazie alla sensibilità del sindaco Roberto Lagalla.

Diffondendo fotografie del danno, Samonà ha evidenziato come «la targa è stata divelta e distrutta, in un gesto che colpisce non soltanto la memoria di una delle più grandi artiste italiane, ma anche il patrimonio culturale e affettivo della città». Lo scrittore ha espresso «una tristezza infinita per un gesto che mostra indifferenza e disprezzo verso la cultura e verso il nostro patrimonio, e offende il ricordo di questa indimenticabile figlia di Palermo».

L'appello per il ripristino e il coinvolgimento istituzionale

Di fronte a questo scempio, Alberto Samonà ha rivolto un appello diretto al sindaco Roberto Lagalla, affinché si attivi per il pronto ripristino della targa. La richiesta è stata condivisa con Maria Antonietta Sisini, presidente dell’associazione Giuni Russo Arte.

Samonà ha concluso con una ferma presa di posizione: «Non può prevalere l’inciviltà», ribadendo che «Palermo ha il dovere morale e culturale di custodire la memoria di Giuni Russo, riconoscendo finalmente il valore immenso che la sua arte continua ad avere per intere generazioni». L'urgenza di un intervento istituzionale sottolinea quanto la memoria di un'artista come Giuni Russo sia ancora profondamente radicata nell'identità collettiva della città e del suo territorio.

Giuni Russo: l'artista, la sua eredità e la memoria cittadina

Il Palchetto della Musica, luogo scelto per l’installazione della targa, riveste un ruolo speciale nella storia artistica di Russo, avendo ospitato la sua prima esibizione pubblica.

Questa collocazione in piazza Castelnuovo aveva un valore fortemente simbolico per la comunità palermitana. Giuni Russo è unanimemente considerata una delle più significative voci della musica italiana degli anni Ottanta. Nata a Palermo, ha legato il suo nome a brani che univano sperimentazione e ricerca vocale, contribuendo a rinnovare la scena musicale italiana. La tutela della sua memoria è sostenuta dall’associazione Giuni Russo Arte, presieduta da Maria Antonietta Sisini, da anni impegnata nella promozione di eventi e iniziative in suo ricordo.

Dopo l’installazione della targa nel 2022, il luogo è divenuto meta di cittadini e appassionati, a testimonianza dell'importanza dell'intervento collettivo nella salvaguardia dei simboli della città.

Il danneggiamento della targa solleva un interrogativo sul valore della memoria condivisa e sulla necessità di contrastare l’inciviltà con la responsabilità civile e la partecipazione attiva delle istituzioni e dei cittadini. Attualmente, è attesa una risposta formale del Comune di Palermo per definire i tempi e le modalità del ripristino del riconoscimento dedicato a Giuni Russo.