Shiva si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia per la seconda settimana consecutiva con il suo nuovo progetto discografico, intitolato "Vangelo". Il rapper milanese mantiene saldamente la prima posizione, secondo le rilevazioni FIMI/Nielsen, consolidando la sua dominanza nel panorama musicale nazionale. L'album "Vangelo" include tredici tracce e vanta importanti collaborazioni, tra cui spicca quella con Tiziano Ferro e altri nomi di punta della scena urban italiana, creando un ponte tra generazioni e stili. Oltre al successo tra gli album, Shiva piazza anche due brani nella top five della classifica dei singoli, evidenziando una presenza solida e trasversale.

Con "Vangelo", Shiva prosegue il suo percorso di affermazione, rimarcando la vitalità del genere urban in Italia e la sua capacità di coinvolgere un pubblico ampio.

La Hit Parade: Debutti e Consolidamenti

La hit parade italiana della settimana registra l'esordio di Juli con il suo primo album "Solito Cinema", che debutta direttamente in seconda posizione e conquista la vetta delle vendite nei formati fisici (vinili, CD e musicassette). Il progetto di Juli vede radunati amici e colleghi che danno voce ai brani, un segnale positivo per il settore. Al terzo posto si posiziona Marracash con "Persona", album cult del 2019 che continua a riscuotere successo. A marzo ha superato le 500 mila copie vendute, ottenendo la certificazione di Disco di Diamante.

Il suo mantenimento in classifica è stato recentemente spinto dal "Marra Block Party", evento tenutosi il 18 aprile a Milano, dimostrando l'impatto degli eventi live sulle vendite di catalogo.

La quarta posizione è occupata da Geolier con "Tutto è possibile", sceso di una posizione. Segue al quinto posto Madame con "Disincanto", in calo di tre. Completano la top ten: Olly con "Tutta Vita (Sempre)" (da 79 settimane in classifica), Kid Yugi, Bad Bunny con "Debí tirar más fotos", Achille Lauro con "Comuni mortali" e Artie 5ive con "La Bellavita". Questo quadro conferma la dinamicità e varietà della scena musicale italiana contemporanea, dominata da rap, urban e pop, con significativa presenza internazionale e costante rinnovamento stilistico e generazionale.