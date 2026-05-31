Vasco Rossi ha inaugurato il suo tour estivo con la “data zero” del Vasco Live 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini. L’evento ha richiamato circa cinquantamila spettatori, confermando l’immensa popolarità del rocker. Durante un incontro con i giornalisti, Vasco ha lanciato un chiaro messaggio contro la guerra, definendo la musica antidoto a violenza e odio attuali.

Il messaggio: "La musica è contro la guerra"

Nel corso della serata, Vasco Rossi ha ribadito con forza la sua convinzione: "la musica è contro la guerra" e, dove risuona, non può esserci conflitto.

Il concerto ha così assunto un profondo valore simbolico, trasformandosi in un’occasione di riflessione per il pubblico. La scaletta ha miscelato brani iconici anni Ottanta e composizioni recenti, con testi che invitano a meditare su temi sociali e politici.

Scaletta per i fan e momenti inediti

La selezione dei brani ha entusiasmato i fan storici, includendo pezzi raramente eseguiti dal vivo. Spiccano 'Vado al massimo' (versione punk), 'Bollicine', 'Domani sì adesso no', 'Tango della gelosia' e 'Una nuova canzone per lei', proposta per la prima volta dal 1985. La seconda parte dello spettacolo ha virato su brani più introspettivi e recenti, presentando l’inedito live di 'Marea', 'Siamo soli' e 'Se ti potessi dire'.

Il cuore più politico del concerto è emerso con 'Per quello che ho da fare (faccio il militare)', 'Gli spari sopra' e 'C’è chi dice no'. Significativa l’apparizione sul palco di Claudio Golinelli, storico bassista, a sottolineare il legame con la carriera di Vasco.

Il tour prosegue

Il tour estivo di Vasco Rossi proseguirà in diverse città italiane, toccando Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. L’artista ha anche scherzato sui confronti con altri record di pubblico, ricordando che il concerto di Modena Park rimane per lui un evento "leggendario". L’energia e la massiccia partecipazione del pubblico a Rimini hanno riconfermato la capacità di Vasco di coinvolgere generazioni diverse, mantenendo alta l’attenzione sui messaggi e i temi a lui cari.