Il rocker di Zocca, Vasco Rossi, ha dato il via al suo attesissimo tour estivo inaugurando la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini. L'apertura è stata un omaggio alla sua lunga e iconica carriera, con l'esecuzione di 'Vado al massimo', un brano storico del 1982 che mancava dalle scalette live da decenni. L'ingresso del Blasco, riconoscibile nel suo classico chiodo nero borchiato e occhiali da sole, ha immediatamente acceso l'entusiasmo del vasto pubblico presente, scatenando un'ondata di energia.

Il Ritorno di un Classico Atteso

Il brano 'Vado al massimo' ha rappresentato un momento di grande emozione e significato, non essendo stato eseguito dal vivo dal lontano 1983.

Questa inaspettata riproposizione ha reso l'apertura del tour un evento particolarmente significativo per i fan storici e per tutti gli appassionati della musica di Vasco Rossi. Il cantautore aveva preannunciato l'intenzione di iniziare con un pezzo 'che non suonava da molto tempo', mantenendo la promessa e regalando un'apertura carica di nostalgia e pura energia rock, celebrando un pezzo fondamentale della sua discografia.

Il Contesto del Tour e le Prossime Tappe

La serata di Rimini, definita la data zero, ha rivestito il ruolo di tradizionale soundcheck, un appuntamento esclusivo riservato ai membri del Blasco Fan Club. L'evento ha richiamato un'impressionante folla di oltre 24 mila spettatori, testimoniando ancora una volta la fedeltà e la passione incondizionata del pubblico di Vasco.

Il tour estivo del rocker proseguirà ora con la sua prima data ufficiale, in programma il 5 giugno a Ferrara, presso il suggestivo Parco Urbano G., dove l'attesa è già palpabile per un'altra tappa di questo grande evento musicale.

Con il ritorno di 'Vado al massimo' a risuonare negli stadi italiani, si rafforza ulteriormente il legame profondo tra Vasco Rossi e il suo vastissimo pubblico. Ogni sua esibizione è una celebrazione della sua straordinaria carriera, e i suoi brani storici continuano a essere accolti con un entusiasmo inalterato, confermando il suo status di icona indiscussa della musica italiana e la sua capacità di emozionare generazioni di fan.