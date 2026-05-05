Torna in Veneto l’atteso appuntamento con “I Martedì al Cinema”, l’iniziativa che per tutti i martedì di maggio consentirà ai cittadini di accedere alle sale cinematografiche aderenti in tutte e sette le province al prezzo agevolato di 4 euro. Promosso dalla Regione Veneto, il progetto mira a rilanciare la partecipazione del pubblico nei cinema di prossimità attraverso quattro appuntamenti dedicati alla visione collettiva.

L’assessore regionale alla Cultura, Valeria Mantovan, ha evidenziato il valore sociale e culturale dell’iniziativa. “Con questa iniziativa vogliamo lanciare un invito concreto a tutti i veneti: riscoprite il piacere della visione collettiva e del cinema sotto casa”, ha dichiarato Mantovan.

Ha poi aggiunto che “portare il pubblico in sala a un prezzo simbolico di 4 euro è una precisa scelta politica culturale. Vogliamo abbattere le barriere d’accesso alla bellezza e dare visibilità a opere di immenso valore che spesso, nel mercato dei grandi blockbuster, rischiano di non ricevere lo spazio che meritano”. Tra i titoli in programmazione, l'assessore ha citato esempi come Lo straniero (L’Étranger) di François Ozon, tratto da Camus, e il divertente Mio Fratello è un Vichingo – The Last Viking del danese Anders Thomas Jensen.

Un progetto condiviso per il cinema di qualità

“I Martedì al Cinema” è un’iniziativa a carattere pluriennale, frutto della collaborazione tra la Regione Veneto, la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

L’obiettivo principale è valorizzare le sale cinematografiche radicate sul territorio, considerate non solo luoghi di proiezione, ma veri e propri centri di aggregazione e di comunità.

Le sale aderenti si distinguono per una programmazione attenta al cinema d’autore e ai titoli contemporanei di qualità. Manuele Sangalli, Delegato Interregionale FICE delle Tre Venezie, ha sottolineato come questi film, “pur avendo qualità e valore culturale, faticano a trovare continuità” nel mercato dominato dai grandi successi commerciali. Il progetto intende così sostenere la varietà delle proposte culturali, invitando il pubblico ad ampliare il proprio sguardo e a lasciarsi sorprendere da opere meno immediate ma ricche di contenuti e significato.

Le quattro serate di maggio offriranno una selezione di titoli provenienti dai principali circuiti di valorizzazione del cinema contemporaneo, favorendo la riflessione e il confronto tra gli spettatori.

La sala cinematografica: presidio culturale e di comunità

L’iniziativa si propone come una risposta concreta al progressivo calo delle presenze nelle sale, un fenomeno accentuato negli ultimi anni. La scelta della Regione Veneto di sostenere il cinema d’essai a queste condizioni economiche mira a rafforzare quello che l’assessore Mantovan definisce “il legame profondo tra spettatore e sala cinematografica come luogo di comunità, confronto, crescita collettiva e presidio di cittadinanza attiva”.

Sostenere la rete delle sale significa inoltre sostenere la tessitura sociale dei centri urbani e periferici, confermando il ruolo del cinema nella costruzione dell’identità delle città e dei paesi veneti.

Grazie alla presenza diffusa delle strutture, anche i piccoli centri possono garantire una proposta culturale di livello, dando spazio a produzioni spesso escluse dalla grande distribuzione. “I Martedì al Cinema” rappresenta dunque una delle principali occasioni annuali per avvicinare il pubblico al grande schermo e per valorizzare il patrimonio cinematografico, culturale e collettivo regionale.