La Biennale d’Arte 2026 di Venezia ha inaugurato la sua settimana decisiva il 5 maggio, con una pre-apertura riservata a giornalisti, critici e operatori del settore presso i Giardini e l’Arsenale. L'apertura al grande pubblico è attesa per il 9 maggio, ma questa edizione è già segnata da un clima di forti polemiche che ha portato all'annullamento della tradizionale cerimonia inaugurale. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà assente. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha partecipato unicamente a un photocall mattutino, dove, con un ombrello rosso, ha dichiarato: «L'Italia sarà salvata dai fotografi», aggiungendo che avrebbe parlato in conferenza stampa il giorno successivo.

In quest'occasione, si è fatto immortalare con Koyo Kouoh, la curatrice di questa edizione, e Philippe Mall, marito della compianta curatrice Kouoh, scomparsa nel maggio 2025. La mostra principale, intitolata «In Minor Keys», è dedicata proprio alla curatrice Koyo Kouoh, venuta a mancare nel maggio 2025, conferendo all'evento un profondo valore commemorativo. Tra le novità logistiche, il Padiglione di Israele si è spostato all’Arsenale per lavori di ristrutturazione, ospitando le opere dell’artista Belu-Simion Fainaru.

Tensioni e dinamiche diplomatiche alla Biennale 2026

L’avvio della Biennale è caratterizzato da polemiche e tensioni politico-diplomatiche. Il Padiglione russo, al centro di un delicato caso diplomatico da due mesi, ha adottato una modalità di partecipazione inedita.

Durante i giorni di Vernice, fino all'8 maggio, gli artisti registrano a porte chiuse la performance «The Tree is Rooted in the Sky». Successivamente, lo spazio espositivo rimarrà chiuso per l'intera durata della manifestazione. I visitatori potranno assistere all'opera e votarla per il Leone dei Visitatori solo tramite maxi-schermi esterni. La curatrice Anastasia Karneeva ha difeso questa scelta, affermando che «l’arte debba rimanere indipendente» e che l’apertura di ogni padiglione sia significativa per accrescere la conoscenza e la comprensione reciproca, mentre un padiglione chiuso non permetterebbe alcuna crescita.

A complicare ulteriormente il quadro è la defezione dell'Iran. Seyed Majid Emami, direttore dell'Istituto culturale della Repubblica islamica dell’Iran, ha chiarito che la decisione di «non presenziare» è un atto voluto per «denunciare fermamente gli attacchi rivolti ai musei, ai siti culturali e al patrimonio dell'umanità».

Nonostante i preparativi fossero avanzati, l'Iran ha fatto un passo indietro «in segno di protesta e ferma condanna per la guerra e le aggressioni imposte dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica Islamica dell’Iran». Emami ha concluso precisando che l'Iran «non ha alcun padiglione né alcuna rappresentanza ufficiale in questa edizione della manifestazione».

«In Minor Keys»: un omaggio a Koyo Kouoh e la storia della Biennale

La mostra centrale di quest’anno, «In Minor Keys», curata da Koyo Kouoh, assume una valenza particolare in ricordo della stessa, figura di spicco venuta a mancare nel 2025. Kouoh, riconosciuta a livello internazionale per la sua attività curatoriale e l’impegno nell’aprire nuove prospettive artistiche, ha lasciato un segno importante nella storia della Biennale.

La sua ultima mostra riflette sull’identità attraverso linguaggi visuali diversi, rafforzando il ruolo commemorativo di questa edizione. Il Padiglione centrale si conferma così spazio di riflessione e memoria.

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, è una delle istituzioni espositive più antiche e prestigiose, accogliendo e promuovendo artisti e temi di rilevanza internazionale. Gli spazi dei Giardini e dell’Arsenale offrono un osservatorio privilegiato sulle arti visive contemporanee. L’edizione 2026 conferma il ruolo centrale della Biennale nel panorama artistico globale e la sua capacità di riflettere i cambiamenti sociali, culturali e politici del nostro tempo.