Alcune detenute della casa di reclusione femminile della Giudecca, a Venezia, hanno preso parte alla realizzazione di un autoritratto collettivo all’interno dell’opera “(Cercare) Raffaello in Carcere. 100 detenuti ridisegnano la Scuola di Atene alla ricerca dei loro riferimenti”, progetto curato dall’artista Mattia Cavanna.

Sono venti le detenute veneziane coinvolte nell’iniziativa, presentata dalla Fondazione Francesca Rava nella chiesa sconsacrata dell’istituto penitenziario. L’opera consiste in un grande arazzo di 8 metri per 3, ispirato al cartone preparatorio della “Scuola di Atene” di Raffaello, del quale riprende anche le dimensioni originali.

Il lavoro è il risultato di un percorso durato un anno e sviluppato insieme a detenuti provenienti da sei istituti penitenziari italiani, con l’obiettivo di favorire una crescita sia artistica che personale attraverso un’esperienza condivisa.

I partecipanti hanno studiato il celebre capolavoro rinascimentale reinterpretandolo in chiave contemporanea: al posto dei filosofi dell’antichità compaiono figure considerate punti di riferimento personali, tra cui artisti, musicisti, sportivi, scienziati, attivisti e simboli del presente, accanto a numerosi autoritratti.

I disegni, realizzati con pastelli a cera su frammenti di tela successivamente cuciti a mano da Tiziana Benzi, docente dell’Accademia di Como e restauratrice di manufatti tessili, hanno dato vita a un’opera collettiva dal forte significato sociale e simbolico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Orizzonti”, sostenuto da Mediobanca e attivo in otto istituti penali minorili italiani, oltre che nel carcere di San Vittore a Milano e nella struttura veneziana della Giudecca.

L’opera è stata realizzata negli istituti penali per minorenni di Milano, Bologna, Roma e Napoli in collaborazione con l’associazione Liberi Dentro, oltre che nella casa di reclusione femminile della Giudecca e nel carcere di San Vittore di Milano insieme a Federica Berlucchi. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 giugno.