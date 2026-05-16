Il Parco Archeologico di Ercolano e il Packard Humanities Institute celebrano il venticinquesimo anniversario della loro collaborazione, il 16 maggio. Questa data coincide con i novantanove anni dall’avvio, nel 1927, degli scavi diretti da Amedeo Maiuri. Nata nel 2001 tramite l’Herculaneum Conservation Project, la partnership è un modello di filantropia culturale evoluta, superando la tradizionale sponsorizzazione. Il suo approccio, operativo e multidisciplinare, ha coinvolto archeologi, architetti, ingegneri, restauratori, conservatori, esperti GIS e specialisti di vari settori per la tutela del sito vesuviano.

In un quarto di secolo, il contributo del Packard Humanities Institute ha inciso su conservazione, manutenzione programmata, ricerca scientifica, formazione del personale e digitalizzazione del patrimonio. Federica Colaiacomo, direttrice del Parco, ha evidenziato come il Parco si presenti oggi in condizioni ottimali per conservazione, gestione e capacità progettuale. Massimo Osanna, direttore generale Musei, ha rimarcato che i due anniversari hanno segnato profondamente la storia degli studi e della tutela del sito. L’esperienza ercolanese dimostra come la filantropia culturale possa rafforzare le capacità pubbliche, generando strumenti e conoscenze durature.

Ercolano: cooperazione internazionale e "cantiere partecipato"

La sinergia tra il Parco Archeologico di Ercolano e il Packard Humanities Institute ha consolidato il sito come riferimento internazionale per la cooperazione pubblico-privato nei beni culturali. Prosegue per il 2026 il “cantiere partecipato”, permettendo ai visitatori di osservare i lavori di restauro e conservazione, specie quelli alla “Casa del Bicentenario”. Il pubblico, con biglietto d’ingresso, segue i progressi, confrontando aree restaurate e da trattare. Il progetto, in continuità con la manutenzione straordinaria 2021, coinvolge tecnici del Parco e il team del Packard Humanities Institute. Questa iniziativa riflette i progressi nel partenariato pubblico-privato, un obiettivo di David W. Packard, ed è cruciale per una migliore fruizione del patrimonio archeologico.