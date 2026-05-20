La sedicesima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, si terrà a Vico Equense dal 5 al 12 luglio 2026. Quest'anno la rassegna è dedicata a Claudia Cardinale, già presidente onorario nel 2017, che definì l'evento “il più emozionante al mondo”. Il tema scelto, “Abbraccio”, caratterizza l'intera manifestazione e la locandina ufficiale, che riproduce l'immagine iconica dell'attrice tra le braccia di Fabio Testi nel film “I guappi” di Pasquale Squitieri del 1974.

Il programma include una retrospettiva curata da Rai Teche e una mostra fotografica realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Presentata all’Italian Pavilion del Festival di Cannes, la manifestazione ha annunciato la selezione di 142 opere provenienti da 42 Paesi, suddivise in nove sezioni. L'Osservatorio sul Cinema Sociale ha conferito riconoscimenti speciali a Fabrizio Scippa per The Code Srl e alla regista Anna Antonelli, al debutto con il film “Spyne”.

Il festival propone masterclass, incontri con autori e interpreti, workshop di scrittura e regia, sessioni di pitching e percorsi formativi dedicati ai giovani professionisti. Un'attenzione particolare è rivolta all'innovazione, con esperienze immersive in realtà virtuale 3D a 360 gradi, un mercato per il cinema indipendente e under 35, e una rete di 40 eventi internazionali.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. I giovani possono partecipare iscrivendosi entro il 26 giugno al progetto “Giovani Visionari”, sostenuto da MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Impegno sociale e respiro internazionale

Nel corso dell’anno, il festival ha già coinvolto oltre 10mila studenti del Sud Italia in attività formative teoriche ed esperienziali, tra cui laboratori di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico, percorsi di scrittura audiovisiva e sceneggiatura. Queste iniziative rientrano nel progetto “School Hub”, promosso dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura.

La programmazione complessiva supera i 20mila minuti di contenuti, disponibili sia in presenza che in digitale, con ampi spazi dedicati a focus tematici e dibattiti sul cinema sociale.

Il direttore Giuseppe Alessio Nuzzo ha dichiarato che il Social World Film Festival “continua a crescere come spazio di connessione tra culture e linguaggi, mettendo al centro il valore umano del racconto e il potere del cinema come strumento di dialogo e cambiamento”. Il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, ha aggiunto che la dedica a Claudia Cardinale è “un atto di riconoscimento verso una figura che incarna talento, eleganza e una straordinaria storia artistica, capace di attraversare epoche e generazioni”, e un modo per ribadire l'attenzione del festival “non solo al presente, ma alla memoria viva del grande cinema”.

La presentazione istituzionale della sedicesima edizione è fissata per il 5 giugno alle ore 11 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura.

Storia e struttura del festival

Il Social World Film Festival, nato e sviluppatosi a Vico Equense sulla costiera sorrentina, è organizzato da Italian Film Factory AP in collaborazione con la municipalità locale e il sostegno di importanti istituzioni nazionali ed europee, tra cui il Presidente della Repubblica e il Parlamento Europeo. La sede principale delle attività è Piazzale Siani. La rassegna si distingue per la sua dimensione internazionale, avendo promosso negli ultimi dieci anni 40 eventi in 28 città su cinque continenti, toccando metropoli come New York, Londra, Parigi, Seoul, Los Angeles, Berlino e Tokyo.

Il festival si impegna nella promozione del cinema sociale e di opere che affrontano temi di rilevanza civile e sociale, avvalendosi di una giuria composta da giovani e professionisti del settore. Le edizioni precedenti hanno offerto numerosi workshop, concorsi, presentazioni e momenti di confronto. La selezione 2026 prevede dodici sezioni, tra cui la “Grande Schermo” e il “Concorso Internazionale”, oltre a focus riservati alle opere del Sud. Questo impegno verso l’innovazione e la formazione consolida il festival come un punto di riferimento nazionale ed europeo per la cinematografia sociale e indipendente.