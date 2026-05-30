La Villa Chigi Saracini di Castelnuovo Berardenga, Siena, sarà restituita alla comunità sabato 6 giugno con una festa di riapertura al pubblico. L'evento, 'Villa Chigi Saracini: il paese ritrova sé stesso', nel parco della villa, segna una tappa fondamentale: per la prima volta dal XIX secolo, il complesso diventa proprietà pubblica. L'acquisizione, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale il 22 ottobre 2025, ha visto il trasferimento definitivo della proprietà il 24 dicembre dello stesso anno.

Alla cerimonia, prevista per le ore 17, interverranno Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena; Riccardo Coppini, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Carlo Rossi, rettore dell'Opera della Metropolitana; Laura Bonelli, curatrice di Vernice Progetti culturali; e Anna Nocentini, coordinatrice della biblioteca dell'Accademia Musicale Chigiana.

Moderato da Pietro Resta (Wikipedro), l'incontro sarà accompagnato dal trio Schirò, Gori, Maurizi. L'acquisizione, senza ricorrere a mutui, è stata possibile grazie a risorse comunali e al sostegno di 700 mila euro della Regione Toscana e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha affiancato l'amministrazione anche nella fase di studio.

Il Complesso Monumentale e i Progetti Futuri

Il complesso, progettato nel XIX secolo da Agostino Fantastici, si estende su oltre 33.000 metri quadrati, comprendendo il Parco monumentale, la villa padronale e altri edifici di pregio. Il recupero del Parco monumentale richiederà tempo e interventi di sicurezza, con una programmazione progressiva. L'amministrazione ha comunque avviato una prima apertura con visite accompagnate e iniziative culturali, mirando a creare uno spazio accessibile e un crocevia per la comunità.

Domenica 7 giugno, alle ore 10, il Museo del Paesaggio inaugurerà la mostra 'Armonie in Villa: Guido Chigi Saracini mecenate delle arti', parte di un più ampio progetto di valorizzazione. L'esposizione, ad ingresso libero, è dedicata al conte Guido Chigi Saracini e al suo ruolo di mecenate delle arti. Seguirà la prima visita guidata al Parco monumentale della villa, con prenotazione obbligatoria.

Storia, Mecenatismo e Valorizzazione Culturale

La Villa Chigi Saracini è un significativo esempio di architettura ottocentesca senese. Il progetto di Agostino Fantastici ha unito elementi decorativi raffinati all'integrazione paesaggistica. Nel tempo, la tenuta ha svolto un ruolo culturale centrale, grazie all'opera del conte Guido Chigi Saracini, fondatore dell'Accademia Musicale Chigiana.

L'acquisizione pubblica e il progetto di apertura e restauro si inseriscono in una più ampia strategia di recupero dei beni storici di Castelnuovo Berardenga, sostenuta dalla comunità e da istituzioni come Regione Toscana, Provincia di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L'avvio di visite, eventi e mostre segna il primo passo verso una riappropriazione collettiva degli spazi, candidando la villa a nuovo polo culturale e luogo di incontro per la comunità senese.