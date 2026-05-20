Villa Necchi Campiglio, storica dimora nel cuore di Milano, ospita una mostra dedicata ai disegni di Piero Portaluppi, figura emblematica dell'architettura milanese del Novecento e progettista della stessa villa. L'esposizione, intitolata 'L'ironia di Piero Portaluppi nei disegni esposti a Villa Necchi Campiglio', pone l'accento sull'aspetto umoristico e creativo che permeava l'opera grafica dell'architetto, offrendo una selezione di lavori realizzati nel corso della sua lunga e prolifica carriera.

Organizzata dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), la rassegna evidenzia il tratto distintivo e originale di Portaluppi: un'ironia sottile che si manifestava tanto nelle sue architetture quanto nei disegni meno conosciuti, ora esposti negli ambienti della villa da lui ideata.

Il percorso espositivo invita i visitatori a scoprire un lato meno esplorato della produzione di Portaluppi, rivelando il suo spiccato senso del paradosso, la finezza del tratto e la capacità di osservare la città e i suoi abitanti con uno sguardo divertito e acuto.

L'allestimento valorizza la meticolosa attenzione di Portaluppi per il dettaglio e la sua costante sperimentazione grafica, elementi che hanno caratterizzato tutta la sua opera. I disegni in mostra, selezionati grazie alla collaborazione con enti e collezionisti privati, rappresentano un'opportunità unica per apprezzare l'umorismo che ha attraversato la carriera dell'architetto. Materiali esplicativi lungo il percorso aiutano a cogliere riferimenti e aneddoti personali.

Tra le opere esposte, alcune provengono direttamente da archivi familiari e si distinguono per la loro acutezza formale e originalità tematica, offrendo uno spaccato dello sguardo ironico di Portaluppi sulla società e sull'architettura del suo tempo.

Villa Necchi Campiglio: un simbolo dell'architettura del Novecento

La scelta di Villa Necchi Campiglio come sede espositiva crea un dialogo diretto e suggestivo tra lo spazio abitato e l'opera grafica dell'architetto. L'edificio, progettato da Portaluppi tra il 1932 e il 1935 per la famiglia Necchi Campiglio, è considerato uno degli esempi più significativi di residenza borghese milanese, caratterizzato da soluzioni architettoniche innovative, spazi flessibili e una profonda attenzione al comfort domestico.

Dal 2008, la villa è gestita dal FAI, che ne ha curato il restauro e la valorizzazione come casa museo, arricchendo gli arredi e le collezioni originali con un'intensa programmazione di mostre temporanee e attività culturali. Ospitando regolarmente esposizioni dedicate a figure di spicco dell'arte, del design e dell'architettura, Villa Necchi Campiglio si conferma un punto di riferimento culturale in città, dove la memoria storica dialoga con la vocazione contemporanea. L'iniziativa su Portaluppi si inserisce in questa programmazione, volta a far conoscere al pubblico il patrimonio artistico e creativo legato alla villa e ai suoi protagonisti.

Le altre esposizioni a Villa Necchi Campiglio

Nell'ampia offerta culturale della villa, spicca anche la mostra dedicata ad Adolfo Wildt, scultore milanese attivo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento.

L'esposizione, inaugurata il 15 aprile 2026 e visitabile fino al 28 giugno 2026, presenta quattro capolavori dell'artista, frutto di prestiti da musei e collezioni private. Il percorso integra le opere di Wildt negli ambienti domestici della villa, creando un dialogo armonioso tra scultura, architettura e arredi, in linea con la filosofia del FAI. I visitatori hanno l'opportunità di osservare una selezione rappresentativa delle diverse fasi della produzione di Wildt, da quella più realista a quella simbolista e spirituale, supportati da pannelli esplicativi e materiali didattici. Questo modello di collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati è significativo per la circolazione delle opere d'arte e la valorizzazione del patrimonio culturale.

La presenza di esposizioni di tale calibro, come quelle dedicate a Portaluppi e Wildt, ribadisce il ruolo centrale della villa nella scena culturale milanese. Villa Necchi Campiglio offre ai visitatori la possibilità di esplorare in un unico luogo la storia dell'architettura del Novecento, la produzione artistica dei suoi protagonisti e l'attualità della ricerca curatoriale. L'ingresso alle mostre è consentito dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00), con tariffe differenziate per diverse categorie di pubblico e gratuità per i membri FAI e National Trust, oltre che per i bambini fino a 5 anni. Grazie a una programmazione così articolata, la villa continua a promuovere la conoscenza dei grandi nomi dell'arte e dell'architettura italiana, coinvolgendo pubblici eterogenei e avvicinandoli all'esperienza diretta del patrimonio artistico nazionale.