Vin Diesel ha scherzato sul suo stato d’animo durante la serata sulla Croisette, intercettato dai cronisti dell’Adnkronos nei corridoi del Palais dopo il photocall. "Come mi sento per questa sera? 'Incroyable' (alla grande, ndr)". ’attore è arrivato a Cannes per celebrare i 25 anni della saga Fast and Furious, che per l’occasione viene omaggiata con una proiezione speciale di mezzanotte all’interno del Festival di Cannes.

Alla serata partecipano anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal H. Moritz e Meadow Walker, quest’ultima presente in rappresentanza del padre Paul Walker, storico protagonista della saga scomparso nel 2013.

Un quarto di secolo di adrenalina e successo globale

In un quarto di secolo, Fast & Furious si è affermato come un fenomeno culturale e commerciale senza precedenti. Con dieci film all'attivo, la serie ha generato un incasso globale che supera i 7 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione tra i franchise più redditizi della storia del cinema. Il successo non si è limitato ai numeri, ma ha coinvolto generazioni di spettatori, attratti dalle storie di amicizia, famiglia e, naturalmente, dalle spettacolari sequenze d'azione ad alta velocità. La presenza del cast a Cannes ha ribadito il forte legame tra gli interpreti e il pubblico, evidenziando la duratura popolarità della serie.

Il futuro del franchise e l'eredità di Paul Walker

L'entusiasmo per il passato si fonde con l'attesa per il futuro. La saga di Fast & Furious è destinata a continuare, con un undicesimo capitolo già in programma. Intitolato Fast Forever, il prossimo film sarà distribuito da Universal Pictures e la sua uscita è prevista per marzo 2028. Questo annuncio conferma la vitalità del franchise e la volontà di proseguire la narrazione che ha catturato milioni di fan in tutto il mondo. La serata a Cannes non è stata solo una celebrazione del successo cinematografico, ma anche un'occasione per onorare l'eredità di Paul Walker, il cui spirito continua a vivere attraverso i film e il ricordo dei suoi colleghi e della sua famiglia, in particolare di Meadow Walker, che porta avanti il suo nome con orgoglio.