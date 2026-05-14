Vin Diesel ha celebrato il 14 maggio 2026 il venticinquesimo anniversario della saga action thriller di Fast and Furious, partecipando a una proiezione speciale per la sezione Cannes Classics al Festival di Cannes. L'attore, visibilmente commosso, è stato affiancato da Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e da Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker. Davanti a un pubblico numeroso e appassionato nel gremito Grand Théâtre Lumière, Diesel ha descritto il film come “l'inizio per noi di una sola parola. E quella parola è amore”. Sul tappeto rosso, si è concesso a lungo ad autografi, selfie e momenti di interazione con centinaia di fan, sottolineando il profondo legame umano che la saga ha saputo costruire in oltre due decenni.

Durante il suo discorso, Vin Diesel ha voluto rendere omaggio a Paul Walker, scomparso nel 2013, riconoscendo a Meadow Walker, modella e attrice ventisettenne, il ruolo simbolico di rappresentare la fratellanza nata con il film. “A rappresentare quella fratellanza c’è Meadow Walker”, ha affermato Diesel, evidenziando la grande amicizia che lo legava a Walker e la sua duratura influenza sul cast e sulla narrazione. Ha inoltre espresso parole di stima e affetto per le colleghe Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, celebrando lo spirito di squadra che ha reso la saga un fenomeno globale.

Il ritorno a Cannes e il riconoscimento di un classico

La presenza di Vin Diesel a Cannes ha assunto un significato particolare, segnando il suo ritorno al festival dopo ben 31 anni.

La sua prima partecipazione risale a quando, ancora sconosciuto, presentò il cortometraggio ‘Multifacial’ in veste di regista, sceneggiatore e interprete. Ricordando quel periodo, Diesel ha condiviso un aneddoto con il delegato generale Thierry Frémaux: “Mi hai detto che il motivo per cui è così speciale che io sia qui ora è perché, nella tua mente, io e te siamo nati a Cannes”. Il riconoscimento della saga di Fast and Furious come “classico” da parte del festival, il più prestigioso al mondo, ha rappresentato per l'attore un momento di profonda gratitudine e orgoglio: “Parlare di un film, che tu, a capo del festival cinematografico più prestigioso del mondo, dove ogni artista al mondo desidera essere riconosciuto, hai definito un classico.

Quanto è profondo questo riconoscimento? Grazie”.

Lanciata nel 2001, la saga di Fast and Furious ha generato undici capitoli cinematografici, raggiungendo incassi mondiali superiori a 7 miliardi e 400 milioni di dollari. Il successo di questa serie non si limita alle spettacolari sequenze d'azione e ai temi della velocità, ma si radica anche, come sottolineato da Diesel, nei valori universali di lealtà e famiglia, che hanno creato un forte legame tra gli attori e il pubblico.

L'eredità e il futuro di Fast and Furious

La saga di Fast and Furious è ormai un punto di riferimento nella cultura pop e cinematografica contemporanea, capace di coniugare adrenalina e temi profondi come l'amicizia e l'appartenenza.

La partecipazione a Cannes, definita da Diesel “un’occasione unica nella vita”, è stata suggellata da un commovente messaggio finale rivolto agli spettatori: “Ora mi scenderà una lacrima, ma voglio solo che sappiate che l’unico motivo per cui siamo arrivati al finale della saga con Fast Forever, che uscirà nel 2028, è grazie a ognuno di voi. Ci avete donato i vostri cuori e la vostra lealtà… Ci fate venire voglia di rendervi tutti orgogliosi”.

Il legame indissolubile tra la saga e i suoi spettatori è testimoniato non solo dagli undici film e dagli incassi planetari, ma anche da una base di fan devota che si è costantemente rinnovata. L'introduzione di nuovi personaggi, i richiami emotivi ai protagonisti del passato e le tematiche di famiglia continuano a evolversi verso il prossimo capitolo, “Fast Forever”, previsto per il 2028, che concluderà idealmente il percorso iniziato un quarto di secolo fa. Con il tributo a Paul Walker e la partecipazione della figlia Meadow, la saga si conferma uno dei fenomeni cinematografici più longevi e significativi del nostro tempo.