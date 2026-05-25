La terza edizione nazionale del prestigioso Premio delle Arti Ipazia E.T.S. si è svolta il 25 maggio 2026, trasformando la suggestiva Chiesa Monumentale di San Sebastiano a Visciano nella cornice ideale per celebrare l'arte e la cultura. L'evento, promosso con dedizione dall'Associazione Culturale Ipazia, sotto la guida del presidente avvocato Tony Soviero, ha ottenuto un significativo riconoscimento grazie all'alto patrocinio del Parlamento Europeo. A questo si sono aggiunti i patrocini della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Visciano, sottolineando l'ampio supporto istituzionale.

La serata di gala, condotta con professionalità dalla professoressa Filomena Carrella affiancata da Teresa Castaldo, ha accolto come ospite d'onore l'apprezzato umorista e scrittore napoletano Amedeo Colella. I saluti istituzionali hanno visto la partecipazione di figure di spicco: Sabato Trinchese, sindaco di Visciano; Antonio Soviero, presidente dell'Associazione Ipazia E.T.S.; l'onorevole Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio Regionale della Campania; Antonio Cioffi, presidente del Lions Club Acerra – Valle di Suessola; e la giornalista Rosa Bianco, che hanno ribadito l'importanza dell'iniziativa per il territorio.

Un ricco programma artistico e le premiazioni

Il cuore della manifestazione è stato rappresentato dalle premiazioni e da un variegato programma artistico.

Sono state assegnate onorificenze e riconoscimenti nelle categorie Scuole Superiori, Saggi, Romanzi, Racconti e Poesie, valorizzando talenti emergenti e consolidati. Le esibizioni artistiche, curate con maestria dalla direttrice artistica Marialisa Lazzaro, hanno offerto momenti emozionanti con le performance dal vivo del cantautore Vittorino Montanaro e del trombettista Carlo De Luca. Un ulteriore momento culturale è stata la presentazione del nuovo libro di Filomena Carrella, introdotto da Teresa Castaldo e dalla dottoressa Celeste Sirignano. Durante la serata, Tony Soviero ha conferito ad Adelina Mauro il titolo di Socia Onoraria dell'Associazione Ipazia E.T.S., un gesto di riconoscimento per il suo contributo.

L'intera serata è stata immortalata dalle fotografie di Modestino Annunziata.

L'impegno per la cultura dell'Associazione Ipazia E.T.S.

L'Associazione Culturale Ipazia E.T.S., promotrice e anima del premio, si dedica con passione alla valorizzazione della cultura, delle arti e della creatività. Il suo operato mira a un coinvolgimento attivo di scuole, artisti e istituzioni, con l'obiettivo di creare un solido ponte tra tradizione e innovazione. Attraverso iniziative come il Premio delle Arti Ipazia E.T.S., l'associazione favorisce la partecipazione della comunità locale e regionale, consolidando il ruolo di Visciano come punto di riferimento essenziale per la cultura campana. L'evento si conferma un appuntamento annuale imperdibile, un crocevia significativo per artisti, istituzioni e pubblico, che contribuisce a rafforzare il tessuto culturale del territorio.