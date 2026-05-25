A Vitulano, Benevento, un incontro su "La musica della nostra terra", promosso da Comune, Comitato festeggiamenti San Menna Eremita e REV‑Read Eat Vitulano Aps, ha esplorato il ruolo della musica popolare e l’importanza di rinnovare la tradizione per le nuove generazioni. Contestualmente, è stato ricordato il folclorista Mario Botte, al quale è stata intitolata una strada.

Il dibattito sulla tradizione musicale e l'eredità di Mario Botte

Moderato dal giornalista Angelo Cerulo e aperto dal sindaco Raffaele Scarinzi, l’incontro ha visto la partecipazione di esperti: il professor Amerigo Ciervo, il dottor Antonello Santagata, Antonello Botte (figlio del folclorista) ed Emanuele Calabrese, presidente del REV.

Fulcro del dibattito è stato il concetto di "tradire" la tradizione: reinterpretare la musica popolare attingendo al passato per adattarla a un mondo in evoluzione, avvicinando i giovani a un patrimonio che risponda alle esigenze.

Durante l’evento, Antonello Botte ha eseguito canzoni popolari di Vitulano, composte o riscoperte dal padre Mario e dal Gruppo di Ricerca Popolare del Sannio, coinvolgendo il pubblico in un canto collettivo, come "Funtana Mia". Mario Botte fu figura centrale nella storia culturale della Valle Vitulanese: i testi delle sue canzoni narravano tradizioni, sapori e stili di vita dell’ambiente rurale e le esperienze quotidiane.

Vico Mario Botte: un omaggio alla memoria culturale

La Giunta comunale di Vitulano, con delibera del 3 marzo 2026, ha approvato la denominazione "Vico Mario Botte – folclorista" per una nuova area pedonale su via Roma, dove sorgeva la sua abitazione. L’intitolazione è un "atto di doveroso riconoscimento" verso chi ha contribuito all’identità culturale vitulanese. Nato a Vitulano l’8 settembre 1916 e scomparso nel 1995, Mario Botte dedicò la vita alla raccolta e rielaborazione di canti e storie popolari del Sannio. Fondò la Pro Loco Camposauro e "I Canterini di Camposauro", diffondendo la musica tradizionale vitulanese. La "Tarantella Vitulanese" è tra i suoi brani più noti, ancora oggi eseguito. La sua attività ebbe valore sociale ed educativo, trasmettendo tradizioni. Il gruppo "Trementisti" prosegue oggi tale filone.