È disponibile su vinile e piattaforme digitali “Vivere Ancora”, la raccolta che immortala il concerto storico di Gino Paoli al Teatro Sistina di Roma del 1978. L'evento, un capitolo unico della canzone d’autore italiana, riunì per la prima e unica volta sul palco quattro protagonisti della scuola genovese: Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi, con Paoli. Pubblicata da Luci Di Scena e Halidon, la raccolta giunge a breve distanza dalla scomparsa di Paoli (24 marzo scorso), celebrando l’artista e la stagione creativa simbolo della scuola genovese.

Il disco si divide in due lati: il lato A propone i capolavori di Paoli, quali “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Don Chisciotte”, “Maschere”, “Come si fa” e la title track “Vivere ancora”. Il lato B è dedicato al repertorio di Lauzi, Bindi e Endrigo, con “Ritornerai”, “Arrivederci”, “Io che Amo solo Te” e “Il nostro concerto”. Il concerto si conclude con un medley in omaggio a Luigi Tenco, figura chiave della scuola genovese e della musica nazionale, sulle note di “Quando/Lontano, Lontano/Una brava ragazza/Mi sono innamorato di te”, interpretate dai quattro artisti.

Lo storico concerto al Teatro Sistina

L’incisione di “Vivere Ancora” documenta un appuntamento irripetibile del ciclo “I Lunedì del Sistina” del 1978, offrendo al pubblico romano un contatto diretto con i protagonisti della canzone d’autore italiana.

Il Teatro Sistina, allora come oggi polo teatrale di Roma, ospitò una serata in cui la poesia e la melodia della scuola genovese trovarono sintesi leggendaria. L'incontro, che ha restituito il senso di dialogo e amicizia, con le voci di Paoli, Bindi, Lauzi ed Endrigo unite nell'omaggio a Tenco, è un documento prezioso. La raccolta, registrando per la prima volta l’esibizione congiunta dei quattro, non è solo una testimonianza sonora, ma restituisce la ricchezza e l’umanità di interpreti che hanno segnato un'epoca della canzone italiana.

La Scuola Genovese e il lascito di Gino Paoli

La scuola genovese emerse tra gli anni Cinquanta e Sessanta, innovando la canzone d’autore con nuovi linguaggi, temi introspettivi e cura della parola.

Gino Paoli, massimo esponente, fu consacrato dal grande pubblico con brani come “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”, stabilendo un canone di raffinatezza e poesia. “La gatta”, brano d’esordio, segnò l’inizio di una ricerca musicale e personale, influenzando generazioni. Accanto a lui, Umberto Bindi, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi definirono l’identità di un movimento che coniugò melodia, narrazione e riflessione.

L’omaggio sonoro di “Vivere Ancora” non è solo il ricordo di una serata storica, ma afferma una continuità culturale e musicale che rinnova il senso della canzone d’autore italiana attraverso le generazioni. Il Teatro Sistina, luogo e testimone dell'incontro, conferma il suo ruolo di spazio vivo per la memoria musicale nazionale.