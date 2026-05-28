Il Celebration Tour Warner Bros. Discovery Italia torna nel 2026, confermando il successo delle prime tre edizioni. Lanciato nel 2023 per i 100 anni degli Studios Warner, si conferma appuntamento estivo attesissimo, portando i franchise dell’intrattenimento nelle località balneari italiane. L'iniziativa coinvolge ogni età, rafforzando il legame con i fan tramite esperienze immersive. L'edizione 2026 prevede sei tappe: Viareggio (13-14 giugno), Rimini (19-21 giugno), Pescara (27-28 giugno), Bari (11-12 luglio), Fano (18-19 luglio) e Genova (25-26 luglio).

Ogni località si trasformerà in un villaggio a tema, offrendo esperienze dedicate ai grandi titoli Warner Bros. Discovery.

Attrazioni del Tour

Il Celebration Tour propone: photo opportunity Supergirl con dj set serale (film DC Studios, 25 giugno 2026); Brooke Shields volto installazioni Warner. Spazio sportivo Space Jam (30° anniversario 1996) con basket, tornei 3 vs 3. Area Batman con boulder, arrampicata Gotham City, photo opportunity. Spazio kids Scooby-Doo con Mystery Machine. Celebrazioni House of the Dragon e The Lord of the Rings (25° anniversario "La Compagnia dell'Anello") con aree, photo opportunity.

Rimini: Il Villaggio Esperienziale

A Rimini (Largo Boscovich, 19-21 giugno 2026), un villaggio esperienziale a ingresso libero offrirà spettacoli, animazione e attrazioni esclusive: simulatore Formula 1®, zip-line Superman, live game show The Cage – Grab and Run.

Incontri con personaggi iconici e aree ispirate ai nuovi film rinnoveranno l'offerta Warner Bros. Discovery.

Impatto del Tour

Il Celebration Tour, appuntamento fisso estivo attrae famiglie e turisti. Valorizza spazi urbani e promuove cultura pop con esperienze accessibili e coinvolgenti (spettacolo, gioco, edutainment). Attività gratuite, attrazioni esclusive e il mix di franchise storici/nuovi titoli consolidano il tour come ponte tra intrattenimento e pubblico italiano. Format itinerante è motore per il turismo culturale e balneare, rafforzando l'immagine di Warner Bros. Discovery come promotore di cultura pop condivisa in Italia.