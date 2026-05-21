Il fine settimana culturale italiano si annuncia ricco di appuntamenti imperdibili, con mostre che spaziano dalla scultura contemporanea all'arte concettuale, fino a un toccante omaggio a un'icona della televisione. Le città di Roma, Milano e Catania ospitano eventi di rilievo, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare la creatività di artisti come Pablo Atchugarry e Vincenzo Agnetti, e di rivivere la memoria di Mike Bongiorno.

Pablo Atchugarry: la luce scolpita tra Mediterraneo e Sudamerica

A Roma, il Museo Carlo Bilotti accoglie fino al 22 settembre 2026 la mostra "Scolpire la luce.

Pablo Atchugarry tra Mediterraneo e Sudamerica". L'esposizione presenta trenta sculture, venti disegni e alcuni dipinti, ripercorrendo la quarantennale carriera dell'artista uruguaiano di nascita e italiano d'adozione. Atchugarry è celebre per la sua poetica della luce e l'uso di materiali pregiati come il marmo di Carrara e il bronzo, esplorando il dialogo tra le sue radici mediterranee e latinoamericane. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina, mira a evidenziare la centralità della luce e lo scambio culturale nel suo linguaggio. Realizzato con il patrocinio dell’Ambasciata dell’Uruguay e la collaborazione della Fundación Pablo Atchugarry, il progetto include capolavori e bozzetti preparatori.

Il Museo Carlo Bilotti, situato all'interno di Villa Borghese, si conferma un punto di riferimento per l'arte contemporanea nella capitale, accostando forme classiche e suggestioni sudamericane.

Arte concettuale e omaggio televisivo: Agnetti, Bartolini e Mike Bongiorno

Nel capoluogo lombardo, Milano, una nota galleria cittadina propone un originale dialogo tra le opere poetiche di Vincenzo Agnetti e le sculture di Massimo Bartolini. L'esposizione confronta approcci distinti a materialità e segno concettuale, invitando a riflettere sulle trasformazioni linguistiche nell'arte contemporanea. I curatori sottolineano come il progetto stimoli a considerare il modo in cui il senso è veicolato da oggetti e parole.

Le opere di Agnetti, fondamentali per l'arte concettuale italiana, interagiscono con gli ambienti installativi di Bartolini, evidenziando il dinamismo dell'avanguardia italiana dagli anni Settanta a oggi.

Il panorama culturale si arricchisce ulteriormente a Catania con la mostra "Mike Bongiorno. Un mito, una storia". Organizzata in occasione del centenario della nascita del celebre presentatore, l'esposizione ripercorre la sua lunga e significativa carriera. Le sale ospitano fotografie d'archivio, memorabilia e filmati che documentano la storia personale e professionale di uno dei volti più amati della televisione italiana. L'iniziativa intende valorizzare l'impatto profondo che Mike Bongiorno ha avuto sull'immaginario collettivo e sulle evoluzioni del piccolo schermo nel nostro Paese, dal suo esordio radiofonico ai celebri quiz televisivi, ponendo l'accento sul suo contributo alla televisione pubblica e privata.

Questo weekend offre dunque agli appassionati d'arte un'ampia gamma di proposte, dalle narrazioni scultoree di Atchugarry alla memoria televisiva di Bongiorno, passando per le sperimentazioni concettuali di Agnetti e Bartolini, a testimonianza della vibrante vitalità dei circuiti culturali italiani a Roma, Milano e Catania.