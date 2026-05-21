Un trionfo di pubblico ha accolto il ritorno dell'opera "Werther" di Jules Massenet al Teatro di San Carlo di Napoli. L'allestimento, firmato da Willy Decker per l'Oper Frankfurt, ha visto protagonista il tenore Jonas Kaufmann, acclamato con dieci minuti di applausi. L'evento si inserisce nella stagione lirica 2025/2026 del Massimo napoletano.

Il ruolo di Werther vede alternarsi Jonas Kaufmann (20 e 22 maggio 2026) e Francesco Demuro (24 e 26 maggio 2026). La direzione musicale è di Lorenzo Passerini, alla guida dell'Orchestra del Teatro di San Carlo e del Coro di Voci Bianche (diretto da Stefania Rinaldi).

Il cast include Caterina Piva (Charlotte),Lodovico Filippo Ravizza (Albert), Sergio Vitale (Le Bailli), Roberto Covatta (Schmidt), Désirée Giove (Sophie), Maurizio Bove (Johann), Vasco Maria Vagnoli (Brühlmann) e Sabrina Vitolo (Kätchen).

Date e Allestimento

Le quattro recite di "Werther" sono in programma: mercoledì 20 maggio 2026 (ore 20:00), venerdì 22 maggio (ore 19:00), domenica 24 maggio (ore 17:00) e martedì 26 maggio (ore 20:00). L'allestimento storico dell'Oper Frankfurt, con la regia di Willy Decker, si distingue per un'impronta raccolta e psicologica. Scene e costumi sono di Wolfgang Gussmann, luci di Joachim Klein. La produzione focalizza sulla stanza di Charlotte, spazio intimo che riflette i conflitti interiori.

L'entusiasmo per Jonas Kaufmann si è esteso alla direzione di Lorenzo Passerini e alle interpretazioni del cast, con apprezzamento per Caterina Piva e Lodovico Filippo Ravizza. La produzione valorizza anche i talenti dell'Accademia del Teatro di San Carlo, con l'allieva Désirée Giove e l'ex allievo Maurizio Bove. I biglietti per le repliche variano da 30 a 130 euro, acquistabili online.

Il Prestigio del Teatro di San Carlo e l'Allestimento

Il Teatro di San Carlo, in Via San Carlo 98/F a Napoli, è una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali d'Europa. Fondato nel 1737, ospita annualmente stagioni liriche, di balletto e sinfoniche di rilievo internazionale. La produzione di Willy Decker, nata dalla collaborazione con l'Oper Frankfurt, si inserisce nella tradizione del San Carlo di presentare classici in interpretazioni contemporanee. Le repliche di "Werther" offrono un'esperienza lirica di altissimo livello, un evento per gli amanti dell'opera e un'opportunità per immergersi nella storia di uno dei teatri più suggestivi d'Europa.