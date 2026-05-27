Il 29 luglio, Central Park a New York ospiterà la prima mondiale di "Wild Inside", il documentario di Penny Lane dedicato a Flaco. Il celebre gufo delle aquile eurasiatico, fuggito dallo zoo del parco il 2 febbraio 2023 dopo una vita in cattività, ha vissuto un'intensa vita in libertà. Divenuto per molti un simbolo di resilienza e della volontà di superare i confini, la sua storia ha generato profondo coinvolgimento tra i newyorchesi, che si sono identificati nella sua ricerca di libertà. Nonostante i tentativi di cattura, Flaco mantenne la sua indipendenza per circa un anno, fino alla tragica morte nel febbraio 2024, schiantandosi contro un edificio nell'Upper West Side.

L'evento, gratuito e aperto al pubblico, si terrà all'aperto nello stesso parco, scenario delle sue avventure.

Flaco: un simbolo urbano e il messaggio di "Wild Inside"

La vicenda di Flaco ha sollevato interrogativi sul rapporto tra fauna selvatica e metropoli, evidenziando la coesistenza tra animali esotici e contesti urbani. La sua storia, emblematica per la cittadinanza, riflette temi attuali come la tutela animale e la gestione degli spazi naturali. Il documentario "Wild Inside" ripercorre questo percorso, esplorando il legame tra l'animale e la metropoli, le reazioni e l'eco tra operatori zoologici e media. La pellicola di Penny Lane si interroga su libertà, natura e convivenza urbana.

Prodotto da HBO Documentary Films, Sandbox Films e Spinning Nancy, con Jessica Harrop e Caitlin Mae Burke come produttori esecutivi, "Wild Inside" è presentato in lingua originale inglese.

Il film, con un approccio immersivo, ricostruisce gli avvenimenti con filmati d'archivio e testimonianze dirette. La risonanza di Flaco, oltre New York, sottolinea il messaggio universale del documentario: l'importanza della relazione tra società, animali e spazi condivisi, e la resilienza della natura in contesti urbani, invitando a riflettere sulle condizioni della vita in cattività.