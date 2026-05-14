Willie Peyote, artista torinese noto per il suo approccio critico e originale, ha presentato il suo nuovo album, “Anatomia di uno schianto prolungato”. Il disco, in uscita il 15 maggio, trae ispirazione dal cinema, richiamando il film del 2023 “Anatomia di una caduta”. L'artista, voce lucida del panorama italiano, ha espresso preoccupazione per l’appiattimento nella musica e nella vita, evidenziando una perdita delle differenze e una standardizzazione dell'offerta musicale.

"Anatomia di uno schianto prolungato": temi e ispirazioni

Il titolo dell'album, “Anatomia di uno schianto prolungato”, è un ossimoro scelto per riassumere un'epoca di profonde contraddizioni.

Willie Peyote ha spiegato che l'ossimoro riflette l'impossibilità di uno "schianto prolungato", simboleggiando la complessità del presente. Il progetto esplora una doppia caduta: quella generale del “sistema capitalistico”, della “civiltà occidentale” e del “pianeta che sta morendo”, e quella più personale legata all'invecchiamento e al “deperimento del corpo”.

Al centro del lavoro vi sono forti temi politici e sociali. L'artista ha affermato che “Viviamo in un mondo che oggi è un parco giochi per super ricchi”, indicando la redistribuzione della ricchezza e la “mancanza di un senso di collettività e di comunità” come pilastri del disco. Questi concetti emergono in brani come “Luigi”, un riferimento a Luigi Mangione, visto come “un simbolo di possibile risposta violenta” al sistema, e in “Sapore di Marsiglia”, che menziona la militarizzazione del quartiere Vanchiglia di Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, realtà a cui Peyote è legato come garante del patto con il Comune.

L'album include importanti collaborazioni con Brunori Sas in “Mi arrendo”, con Noemi in “Che caldo fa a Testaccio” – quartiere romano a cui l'artista è affezionato – e con Jekesa in “Air B&B”. Nonostante si definisca pessimista, Willie Peyote si è detto rincuorato dalla partecipazione pubblica a manifestazioni e referendum, segno che “c'è ancora gente a cui interessa partecipare e dire la propria”.

Critica musicale e posizione sull'Eurovision

La critica più aspra è rivolta al panorama discografico attuale. “La contraddizione più grossa è che si sia appiattito tutto su un'unica proposta”, ha dichiarato Peyote. Ha osservato come i concerti di artisti diversi tendano a essere simili, perdendo il “gusto delle differenze”.

Secondo l'artista, le piattaforme di streaming contribuiscono a questa standardizzazione, impoverendo l'offerta musicale.

Sull'Eurovision, Willie Peyote ha espresso una posizione netta: “Mi piace di più la scelta di altri paesi come Spagna e Paesi Bassi. Credo che abbia senso boicottare un evento nel quale uno Stato che oggi si sta rendendo protagonista di un genocidio partecipa come se niente fosse”. Ha sottolineato che tale scelta dovrebbe essere “di sistema”, non del singolo artista. Questa coerenza lo ha spinto a scegliere il palco del Primo Maggio di Taranto anziché quello di Roma, ritenuto troppo commerciale e distante dallo spirito originario. Riguardo Sanremo, non esclude un futuro ritorno, affermando che “non è Sanremo a scegliere te, ma è la canzone che si sceglie Sanremo”, e ha espresso stima per il direttore artistico Stefano De Martino.

Prossimi impegni: il Club Tour 2026 e l'inno del Torino

Willie Peyote ha deciso di non fare un tour estivo, preferendo esibirsi in autunno nei club, ritenuti “più congeniali al racconto di un nuovo progetto”. Il Club Tour 2026, che segna l'inizio della sua collaborazione con Live Nation, partirà il 10 ottobre da Nonantola (Mo) al Vox, per poi proseguire in diverse città d’Italia. L'artista si è detto “molto contento di iniziare un percorso nuovo con loro”, sentendosi “accolto nel modo giusto”. Il tour autunnale sarà l'occasione per ascoltare i nuovi brani e i successi della sua carriera.

Infine, sulla possibilità di scrivere un inno per il Torino, ha scherzato: “Finché c'è Cairo, no”, ma ha rivelato una promessa con un altro musicista tifoso: “Se va via Cairo scriviamo l'inno”.