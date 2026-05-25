Il World Monuments Fund (WMF), organizzazione internazionale con sede a New York dedicata alla tutela del patrimonio culturale mondiale, ha inaugurato il suo primo ufficio in Italia. L'annuncio, dato il 25 maggio 2026 a Milano, segna un ritorno dopo sessant'anni dal primo intervento italiano, avvenuto a Venezia in seguito all'alluvione del 1966. Questa apertura rafforza la storica connessione tra il WMF e l'Italia, già consolidata da numerosi progetti in aree di alto valore storico e artistico. Il primo progetto si concentrerà sul Salone dorato del Museo Poldi Pezzoli, gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1943 e poi ricostruito e modificato, a settant'anni dai danni della guerra.

Sotto la presidenza di Bénédicte de Montlau, il WMF si occuperà inizialmente del recupero del Salone dorato all'interno del Museo Poldi Pezzoli di Milano. Questo ambiente iconico, danneggiato nel 1943 dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, fu ricostruito negli anni Cinquanta e ulteriormente modificato negli anni Settanta. L'apertura della sede italiana mira a rafforzare le relazioni con i partner locali e la capacità di agire sui principali siti storici nazionali. Bénédicte de Montlau ha dichiarato: “Questo nuovo capitolo si basa direttamente sulla profonda esperienza del World Monuments Fund in Italia e riafferma il nostro impegno di lunga data nella tutela del patrimonio culturale mondiale.

Stabilire una presenza permanente a Milano rafforza la nostra capacità di sviluppare relazioni con partner italiani e di realizzare progetti significativi presso importanti siti storici. Vediamo questo ufficio come un riconoscimento del ruolo centrale dell’Italia nella storia della conservazione e come un passo strategico per costruire il nostro futuro in questo paese e nel mondo.”

L'impegno storico del World Monuments Fund in Italia

L'organizzazione si è impegnata per la prima volta in Italia nel 1966, dopo la catastrofica alluvione di Venezia. Il colonnello James Gray, fondatore del WMF, mobilitò competenze e risorse globali per il salvataggio della città e delle sue opere d'arte. Da allora, il Fund ha investito oltre 23,5 milioni di dollari in 84 progetti su tutto il territorio nazionale, includendo grandi monumenti, chiese, palazzi storici ed edifici di pregio architettonico.

Il Museo Poldi Pezzoli e il restauro del Salone dorato

Il Museo Poldi Pezzoli, sede del primo intervento supportato dalla nuova sede milanese, è uno dei principali musei privati italiani, con una collezione che spazia dal Rinascimento al Settecento. Il Salone dorato, cuore scenografico della storica dimora, conserva una memoria stratificata: le devastazioni belliche, la ricostruzione moderna e le successive trasformazioni lo rendono un simbolo delle sfide della conservazione urbana nella Milano del dopoguerra.

Il museo, nato dal lascito del collezionista milanese Gian Giacomo Poldi Pezzoli, aprì al pubblico nel 1881 nel centro di Milano, a pochi passi dal Teatro alla Scala. Custodisce un ricco patrimonio di dipinti, sculture, armi antiche, tessuti e arti decorative.

Il Salone dorato, originariamente progettato nel XIX secolo per accogliere le principali opere e ospitare eventi, fu ricostruito negli anni Cinquanta su progetto di Fernanda Wittgens dopo i bombardamenti del 1943, e successivamente adattato. Il progetto di restauro annunciato dal WMF mira a restituire al Salone il suo valore identitario di spazio della casa museo, integrando le più aggiornate soluzioni di conservazione e valorizzazione.

Il legame del WMF con Milano e con il patrimonio culturale italiano si rafforza con questa nuova sede e con un intervento emblematico per la memoria urbana e museale della città. Questi passi rappresentano la continuazione di una collaborazione storica tra enti internazionali e istituzioni italiane per la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico.