Il WMF Music Fest, evento cardine del WMF - We Make Future, si prepara a trasformare BolognaFiere in un epicentro di musica, tecnologia e innovazione. Dal 24 al 26 giugno, il polo fieristico ospiterà tre giorni di concerti e performance dal vivo. Sul Mainstage si alterneranno artisti come Ditonellapiaga, Dardust, N.A.I.P., I Patagarri e Valerio Lundini & I VazzaNikki, offrendo un programma che attraversa linguaggi e sonorità differenti, dalla sperimentazione artistica alle contaminazioni tra musica e intrattenimento.

Il festival tra creatività e innovazione digitale

Giunto alla sua quinta edizione, il WMF Music Fest integra sperimentazione artistica e innovazione digitale. Sotto la direzione artistica di Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group, il festival valorizza il dialogo tra linguaggi, promuovendo la crescita musicale con concerti, contest e spettacoli. Parte dell'Entertainment & Cultural Industry del WMF, ha ospitato negli anni artisti di rilievo come Manuel Agnelli, Elio, Irama, BigMama, Gaia, Dargen D’Amico, Fatoumata Diawara, Colapesce DiMartino, Sarafine, Samuel Romano e La Rappresentante di Lista.

Programma e ospiti internazionali

Il 24 giugno, l'apertura del programma vedrà il live de I Patagarri, con ulteriori artisti da annunciare.

Il 25 giugno saliranno sul palco N.A.I.P., progetto musicale di Michelangelo Mercuri, e nel pomeriggio Valerio Lundini & I VazzaNikki con il loro mix di ironia surreale, musica e spettacolo. Ospite d'eccezione il 25 giugno sarà Mathew Knowles, imprenditore e advisor internazionale, noto per aver contribuito allo sviluppo di icone come Beyoncé e le Destiny’s Child, che offrirà una prospettiva sulle dinamiche globali del successo artistico e del branding. Il 26 giugno, il festival si concluderà con i concerti di Dardust e Ditonellapiaga, a conferma della ricchezza e qualità della lineup.

Un'esperienza oltre il Mainstage

Oltre ai concerti sul Mainstage, il WMF Music Fest arricchisce la sua offerta con dj set serali, contest per band emergenti, performance di artisti di strada e attività immersive dedicate a musica e innovazione. L'evento si conferma un appuntamento di riferimento per un'esperienza che va oltre il semplice concerto, promuovendo l'incontro tra pubblico, artisti e operatori del settore.