Il Palazzo Esposizioni di Roma ospita, dal 7 maggio al 29 giugno 2026, la mostra "World Press Photo 2026", un’esposizione che presenta i 42 progetti vincitori. Questi sono stati selezionati da una giuria indipendente tra le 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi. La Foto dell’Anno, intitolata "Separati dall’Ice" e scattata dalla statunitense Caroll Guzy per il Miami Herald, mette in luce l’impatto delle politiche migratorie dell’amministrazione Trump.

L'esposizione offre uno spaccato del fotogiornalismo contemporaneo attraverso scatti significativi.

Tra questi, il finalista “Emergenza umanitaria a Gaza” di Saber Nuraldin documenta civili palestinesi in cerca di farina su un camion di aiuti. Un altro progetto di rilievo è il ritratto delle donne Achi in Guatemala, opera di Victor J. Blue per il New York Times Magazine, che raffigura Paulina Ixpatá Alvarado, una delle querelanti in un processo che ha portato alla condanna di tre ex membri delle pattuglie di autodifesa civile per stupro e crimini contro l’umanità, dopo quattordici anni.

La mostra include anche storie meno conosciute o meno presenti nelle prime pagine, come “Matrimonio nell’alluvione” di Aaron Favila (Associated Press), che con sottile ironia documenta un matrimonio durante il tifone Wipha nelle Filippine.

Edwina Pickles (The Sydney Morning Herald) cattura l’orrore dell’attacco terroristico a Bondi Beach, mostrando una poliziotta sconvolta davanti a una coppia uccisa. Altri lavori degni di nota sono la “Guerra di droni” in Ucraina di David Guttenfelder (New York Times), “Engla Louise” di Sanna Sjosward sull’anoressia di una ballerina, e “La guerra in Sudan” di Abdulmonam Eassa, che porta alla luce un conflitto spesso dimenticato.

Marco Delogu, presidente di Palaexpo, ha elogiato questa edizione del World Press Photo, definendola "particolarmente riuscita". Ha sottolineato come le immagini "escano da questa oscurità" in "tempi particolarmente bui", offrendo "testimonianze tragiche" che spaziano dalla condotta dell’ICE alle guerre e agli attentati.

Delogu ha evidenziato un "filo conduttore più forte" nella narrazione del dolore rispetto al passato, ricordando il ruolo significativo della fotografia al Palazzo delle Esposizioni, anche in altre mostre.

La 69ª edizione del prestigioso concorso, attivo dal 1955, ha visto la giuria selezionare i vincitori in tre categorie: Foto singole, Reportage e Progetti a Lungo Termine (questi ultimi composti da ventiquattro a trenta immagini). Il World Press Photo Contest premia annualmente i migliori fotografi professionisti, e le opere di quest'anno illustrano la complessità del mondo contemporaneo. Esse narrano di crisi, guerre, alterazioni climatiche ed eccesso di potere, ma anche di storie di ripresa, ricostruzione e la silenziosa dignità di coloro che perseverano.

La mostra e il suo percorso globale

La World Press Photo Exhibition 2026 ha debuttato ad Amsterdam il 24 aprile 2026, avviando una tournée globale che tocca città come Bucarest, Rio de Janeiro e Siviglia, prima di giungere a Roma dal 7 maggio al 29 giugno. Questa edizione è il frutto di una selezione operata da una giuria indipendente su 57.376 immagini, inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi.

La foto "Separati dall’Ice" ritrae Luis, un migrante ecuadoriano, al momento del suo arresto da parte di agenti dell’ICE, avvenuto il 26 agosto 2025 al Jacob K. Javits Federal Building di New York, dopo un’udienza in un tribunale dell’immigrazione. L'immagine evidenzia una politica migratoria che separa sistematicamente le famiglie.

Oltre al prestigioso premio Photo of the Year, la foto e i due finalisti hanno ricevuto una dotazione tecnica, inclusa una fotocamera FUJIFILM GFX100 II e accessori, per un valore superiore a 14.000 euro, più un premio in denaro di 10.000 euro.

Il valore storico e l'impatto del concorso

Attivo dal 1955, il World Press Photo Contest si conferma un punto di riferimento cruciale per il fotogiornalismo globale. La giuria indipendente di quest'anno ha enfatizzato l'importanza di immagini che, pur documentando "fratture e allarmi", riescono a esprimere anche resilienza e memoria attraverso narrazioni visive di grande impatto. L'allestimento romano è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Palaexpo, in collaborazione con la World Press Photo Foundation e 10b Photography.

In sintesi, la mostra "World Press Photo 2026" al Palazzo Esposizioni offre una testimonianza visiva profonda dei conflitti, delle crisi e della tenacia umana nell'era contemporanea. Rappresenta un’opportunità unica per il pubblico romano di confrontarsi con immagini che sottolineano l’urgenza di comprendere le dinamiche globali.