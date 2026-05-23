Al Festival di Cannes, la rinomata tradizione della Palm Dog ha visto quest'anno trionfare Yuri, il cane protagonista del film cileno ‘La Perra’. L’opera, presentata nella sezione Quinzaine des Cinéastes, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento destinato alla migliore interpretazione canina, confermando l’attenzione che la manifestazione riserva agli attori a quattro zampe. La regista Dominga Sotomayor ha scelto due cani, entrambi salvati in Cile, per interpretare Yuri nelle diverse fasi della storia, evidenziando così l'importanza del recupero e dell’adozione.

La storia di Yuri e il significato del premio

‘La Perra’ narra la vicenda di una donna che vive su un’isola remota del Cile e che, in un gesto quasi impulsivo, decide di adottare un cucciolo abbandonato. Questa scelta diventa il punto di partenza per un profondo percorso emotivo che riporta alla luce ferite profonde della protagonista. I due cani selezionati per il ruolo di Yuri, un cucciolo e un esemplare adulto, sono stati entrambi affidati a nuove famiglie dopo le riprese, a riprova dell'impegno della produzione verso il benessere animale. La regista ha dichiarato che lavorare con animali non addestrati ha reso l’esperienza autentica e coinvolgente, trasformando i cani in veri e propri personaggi centrali del film.

La Palm Dog e il suo valore simbolico

La Palm Dog, istituita nel 2001, è ormai un appuntamento fisso e molto atteso del Festival di Cannes, celebrando ogni anno la presenza e il talento dei cani sul grande schermo. Nel corso degli anni, il premio ha visto protagonisti diversi animali che hanno lasciato un segno indelebile, tra cui Brandy, il pitbull di ‘C’era una volta a... Hollywood’ di Quentin Tarantino; Panda, il pastore tedesco del film islandese ‘L’Amour qu’il nous reste’; e Messi, il border collie diventato una star mondiale con ‘Anatomia di una caduta’. La cerimonia di premiazione si svolge tradizionalmente sulla spiaggia di Cannes, in un clima festoso che coinvolge giornalisti, appassionati e numerosi cani, sottolineando il legame speciale tra cinema e mondo animale.

La visione di Dominga Sotomayor

Dominga Sotomayor è una regista cilena riconosciuta per il suo approccio sensibile e innovativo al racconto cinematografico. Con ‘La Perra’, ha voluto dare ampio spazio ai cani come veri protagonisti, enfatizzando il loro ruolo cruciale nella narrazione e nel percorso emotivo dei personaggi umani. La sua carriera si distingue per l’attenzione ai temi sociali e per la capacità di valorizzare storie intime e universali, offrendo prospettive originali e toccanti sul rapporto tra uomo e natura.