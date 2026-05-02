Simona Ercolani, autrice e ideatrice del successo Rai 'Sfide', ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta il primo maggio. "Amava la vita come nessun altro, ne conosceva il valore. Aveva la gioia del sopravvissuto, di chi non si nasconde e non si protegge di fronte a lei. Era una persona straordinaria, sono sconvolta", ha dichiarato Ercolani. Ha ricordato il campione e conduttore che ha guidato la trasmissione dal 2012 al 2016, celebrando la sua figura per l'impegno, l'umanità e lo sguardo unico verso le storie sportive e umane.

Il legame tra Zanardi e "Sfide"

Ercolani ha sottolineato la dimensione eccezionale di Zanardi, la sua passione non solo per la tecnica sportiva, ma soprattutto per le vicende umane, dalle quali sapeva trarre esemplarità e insegnamento. Lo stesso Zanardi, ha ricordato l'autrice, fu un esempio "dei più alti", capace di unire l'amore per lo sport con quello per la vita. "Aveva uno sguardo che in genere gli sportivi non hanno, coniugava l’amore per lo sport e l’amore per la vita, e in questo si sposava perfettamente con l’anima di ‘Sfide’: era il matrimonio perfetto", ha spiegato, evidenziando la sintonia tra il conduttore e lo spirito del programma.

Un conduttore ispiratore e la sua umanità

Durante la sua esperienza a 'Sfide', tra il 2012 e il 2016, Alex Zanardi si distinse per la rapidità nel cogliere il senso delle storie e nel riportarle al pubblico, una velocità di pensiero rara anche tra i grandi campioni.

La sua energia positiva e la capacità di lasciare un segno in chiunque incontrasse sono al centro dei ricordi di Simona Ercolani. "Ci siamo divertiti molto insieme. Era velocissimo a cogliere il senso delle cose e a riportarle in tv: una velocità di pensiero rara, tipica dei campioni", ha affermato Ercolani. L'autrice ha evidenziato l'integrità umana di Zanardi, rimasta intatta nonostante la fama. "Era una bravissima persona, e in questo non è mai cambiato. La fama spesso fa perdere la testa, a lui no, anche grazie alla famiglia e alla moglie, Daniela", ha aggiunto, ricordando il sostegno familiare. Un aneddoto personale ha rivelato la sua inesauribile passione: "Se nell’aldilà c’è una strada, e spero per lui che ci sia, sicuramente la pedalerà, andando a tutta velocità".

L'omaggio globale a un simbolo di resilienza

La scomparsa di Alex Zanardi ha generato un'ondata di commozione che ha travalicato il mondo televisivo e sportivo italiano. In occasione del Gran Premio di Formula Uno a Miami, è stato osservato un minuto di silenzio prima della Sprint Race, con immagini dello sportivo proiettate sui maxischermi. Questo tributo ha sottolineato l'impatto della sua figura oltre i confini nazionali, coinvolgendo piloti, addetti ai lavori e spettatori. Zanardi è stato ricordato per la sua capacità di unire e ispirare generazioni diverse, non solo come atleta, ma anche per la sua straordinaria vicenda umana e il suo esempio di resilienza. Il programma 'Sfide', ideato da Simona Ercolani, ha rappresentato un veicolo importante per la narrazione sportiva italiana, e la conduzione di Zanardi ha amplificato la sua missione di dare risalto alle storie meno note, in linea con il suo sguardo inclusivo e la sua passione per la vita.