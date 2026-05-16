Al Salone del Libro di Torino, il 16 maggio, Michele Rech, universalmente noto come Zerocalcare, ha offerto una toccante testimonianza sull’impatto profondo e duraturo che la vicenda del G8 di Genova del 2001 continua ad avere sulla sua produzione artistica e sulla sua vita personale. L'autore ha dichiarato con forza: “Non esiste alcun mio prodotto in cui non ci sia almeno un riferimento al G8 perché mi ha segnato molto. Per me Genova vuol dire G8”. L'intervento di Zerocalcare si è inserito nel contesto della presentazione della sua nuova serie tv Netflix, intitolata Due spicci, la cui uscita è prevista per il 27 maggio, a dimostrazione di come le sue opere continuino a esplorare e a raccogliere le tracce di quel capitolo cruciale della storia italiana recente.

Durante l’incontro torinese, rispondendo a una domanda posta da una giovane ragazza genovese, studentessa della scuola Diaz, Zerocalcare ha rivelato quanto sia ancora vivo e intenso il suo legame emotivo con gli avvenimenti del G8. Ha evidenziato come il processo di ridisegnare la copertina di Nessun rimorso, un’antologia a fumetti interamente dedicata agli episodi di quei giorni, abbia suscitato in lui un’emozione profonda: “Ridisegnare la copertina del libro Nessun rimorso mi ha fatto venire un groppo alla gola, ho pensato che questa storia non l’archivierò mai”. Il fumettista ha poi rivolto alla ragazza una domanda che racchiude una riflessione più ampia sulla memoria collettiva: “Ma esiste almeno una targa?” – interrogandosi sulla presenza di segni tangibili a ricordo degli eventi passati e sulla loro permanenza nella coscienza pubblica.

La Memoria del G8 nelle Opere di Zerocalcare

L’esperienza del G8 di Genova del 2001 rappresenta per Zerocalcare un punto di riferimento costante e una “ferita” che, a suo dire, non si è mai rimarginata, né per chi l’ha vissuta direttamente né per le generazioni successive. Attraverso la narrazione a fumetti, come testimoniato dall'opera Nessun rimorso, il fumettista trova una modalità efficace per rielaborare e condividere il peso di quegli eventi complessi. La sua domanda sulla presenza di un ricordo materiale lasciato in città non è solo una curiosità, ma suggerisce una profonda riflessione sulla memoria pubblica e sul modo in cui una comunità mantiene viva la propria storia. Il legame indissolubile tra eventi storici, luoghi che li hanno ospitati e i testimoni che li hanno vissuti viene così interrogato attraverso il linguaggio diretto e incisivo dell’autore, invitando anche i lettori a riflettere sulla persistenza e sulla necessità imprescindibile della memoria collettiva.

"Due Spicci": La Nuova Serie Netflix e la Sensibilità Sociale

Zerocalcare ha scelto il prestigioso Salone del Libro di Torino per annunciare l'imminente arrivo della sua nuova serie Netflix, intitolata “Due spicci”, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 27 maggio. Sebbene i dettagli narrativi specifici della serie non siano stati ulteriormente approfonditi, il contesto della presentazione e le tematiche care all'autore suggeriscono che anche questa produzione si inserisce pienamente nel solco della sua riconosciuta sensibilità sociale e del suo impegno per la memoria storica. La partecipazione dell’artista al Salone ha, inoltre, riaffermato con forza la centralità delle sue narrazioni, sempre profondamente legate al vissuto collettivo e personale, evidenziando come la memoria del G8 di Genova e le sue implicazioni siano ancora presenti e vibranti in tutte le sue espressioni creative, offrendo spunti di riflessione attuali e pertinenti.