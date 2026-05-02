Netflix ha recentemente svelato il trailer ufficiale di ‘Due spicci’, la nuova attesissima serie animata ideata, scritta e diretta interamente da Zerocalcare. Questa produzione, frutto della collaborazione tra Movimenti Production e BAO Publishing, si articola in otto episodi e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 27 maggio. La serie segna il ritorno dei personaggi di Zero e del suo inseparabile amico Cinghiale, i quali si ritrovano a gestire un piccolo locale. La loro quotidianità è ben presto messa alla prova da crescenti difficoltà economiche, da incomprensioni che minano i loro rapporti e da situazioni personali che si complicano in modo inaspettato, rendendo il quadro generale sempre più complesso e precario.

La trama e i protagonisti al centro della narrazione

Il fulcro narrativo di ‘Due spicci’ si concentra sulle sfide quotidiane che i protagonisti devono affrontare. Non si tratta solo delle problematiche legate alla gestione del locale e alle difficoltà lavorative, ma anche dell'impatto significativo del ritorno di una figura misteriosa dal passato di Zero. Questo evento inatteso introduce nuove e gravose responsabilità, mettendo ulteriormente sotto pressione l’equilibrio già fragile delle loro vite. A fare da contrappunto alle vicende di Zero, torna l’immancabile presenza dell’Armadillo, la sua coscienza cinica e dissacrante. Anche in questa nuova avventura, l'inconfondibile voce del personaggio è affidata all'attore Valerio Mastandrea, che ne rafforza il ruolo iconico all'interno dell'universo narrativo di Zerocalcare.

Il comparto musicale e le prestigiose collaborazioni

Un elemento distintivo di questa nuova produzione è l'attenzione dedicata al comparto musicale e alle sue importanti collaborazioni. Il trailer di ‘Due spicci’ è impreziosito dalle note di ‘Ci vuole una laurea’, un brano inedito del cantautore Coez, composto appositamente per far parte della colonna sonora ufficiale della serie. Parallelamente, si rinnova il consolidato sodalizio artistico con Giancane, già autore delle sigle delle precedenti fortunate serie di Zerocalcare. Per ‘Due spicci’, Giancane firma la sigla con il suo nuovo brano inedito ‘Non ti riconosco più’, il cui debutto è previsto il 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio, anticipando di pochi giorni l'uscita della serie.

Oltre alla sigla, il cantautore romano ha curato la composizione di diversi brani strumentali, che avranno il compito di sottolineare e arricchire i momenti più intensi e malinconici della narrazione, contribuendo a creare un'atmosfera sonora unica.

L'evoluzione artistica e tematica di Zerocalcare

Con ‘Due spicci’, Zerocalcare prosegue e approfondisce il suo percorso artistico e narrativo, iniziato con le acclamate serie ‘Strappare lungo i bordi’ e ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. Questa nuova opera si propone di esplorare ulteriormente temi cari all'autore, come la precarietà esistenziale, la complessità delle relazioni interpersonali e le molteplici difficoltà che caratterizzano la vita adulta contemporanea.

La serie mantiene intatto lo stile narrativo e visivo distintivo che ha reso il fumettista romano una delle voci più originali, autorevoli e riconoscibili nel panorama dell’animazione italiana contemporanea. Attraverso la sua consueta miscela di dialetto romano, citazioni pop e profonde riflessioni esistenziali, Zerocalcare si conferma capace di raccontare con autenticità una fetta di quella verità umana che, nonostante il titolo, ha un valore ben superiore a "due spicci".